Когда закончится снегопад в Иванове

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По данным, опубликованным Гидрометцентром России, около 15:00 4 февраля в Иванове объем осадков будет достигать 4,9 мм. К 21:00 пойдет на спад - до 2,9 мм.Небольшой всплеск планируется около 6 утра в понедельник, 5 февраля - с 0 ночью до 3 мм. Далее до 15:00 осадков не прогнозируется.После небольшого по длительности снегопада 5 февраля около 15:00 (2,1 мм), ни 6, ни 7 февраля снегопадов уже не ожидается.