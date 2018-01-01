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Новости

вчера, 12:58

Когда закончится снегопад в Иванове

По данным, опубликованным Гидрометцентром России, около 15:00 4 февраля в Иванове объем осадков будет достигать 4,9 мм. К 21:00 пойдет на спад - до 2,9 мм.

Небольшой всплеск планируется около 6 утра в понедельник, 5 февраля - с 0 ночью до 3 мм. Далее до 15:00 осадков не прогнозируется. 

После небольшого по длительности снегопада 5 февраля около 15:00 (2,1 мм), ни 6, ни 7 февраля снегопадов уже не ожидается.




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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									*******								
							
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  • вчера, 13:37
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										+1
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							Сильные осадки будут до вечера 5 го! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сердючок								
							
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  • вчера, 14:16
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							А дороги чистить всё равно не будут? Завтра не пойдём на работу. Не пройдём...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 14:47
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										+1
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							Как переводить из этой системы мер в нормальную? А то 4,9 мм, а снега по колено.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
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  • вчера, 15:09
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										+1
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							А НА ФИГА ЧИСТИТЬ СНЕГ??!!! эТО ЖЕ НЕ ВЛАДИМИР И НЕ ЯРОСЛАВЛЬ! ЭТО ЖЕ    И В А Н О В О!!!! МАШИНЫ САМИ СНЕГ УКАТАЮТ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • вчера, 16:20
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										+1
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							Бабки выделяются, так что лопаты в руки и гоу гоу!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvanIvan								
							
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  • вчера, 18:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Мер призывает горожан самим решить все свои проблемы. А он порадует нас всех своей толстой жизнерадостной рожей с твиттере.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Злой Дятька								
							
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  • вчера, 20:06
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    • 
										+1
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							Завтра армагедон на дорогах! У подъезда снегу по колено))) Два часа чистил, на подмогу вышел сосед, есть ведь добрые люди.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									viking49345								
							
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  • вчера, 20:55
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    • 
										+1
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							Дороги везде одна большая ЗАДНИЦА! Сегодня ехал с Ландеховского  р-на, вообще больше 70 не разогнаться, думал в Иваново приеду тут все почищено, ХУЖЕ чем на трассе! Где наши деньги ГУБЕР? За что мы платим налоги? И где наш МЧС, где его роль, как министерства по борьбе с чрезвычайными ситуациями?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 23:19
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										-1
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							Обидно, не то что снег выпал, не то что дороги   дворы не убраны, а обидно что у мэрии вылизано и вычищено.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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