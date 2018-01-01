Когда закончится снегопад в Иванове

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вчера, 11:44Иваново: снегопад будет только усиливаться
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вчера, 12:58
Когда закончится снегопад в ИвановеПо данным, опубликованным Гидрометцентром России, около 15:00 4 февраля в Иванове объем осадков будет достигать 4,9 мм. К 21:00 пойдет на спад - до 2,9 мм.
Небольшой всплеск планируется около 6 утра в понедельник, 5 февраля - с 0 ночью до 3 мм. Далее до 15:00 осадков не прогнозируется.
После небольшого по длительности снегопада 5 февраля около 15:00 (2,1 мм), ни 6, ни 7 февраля снегопадов уже не ожидается.
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Комментарии (9)
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- *******вчера, 13:37Сильные осадки будут до вечера 5 го!
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- Сердючоквчера, 14:16А дороги чистить всё равно не будут? Завтра не пойдём на работу. Не пройдём...
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- Софоклвчера, 14:47Как переводить из этой системы мер в нормальную? А то 4,9 мм, а снега по колено.
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- asvladasвчера, 15:09А НА ФИГА ЧИСТИТЬ СНЕГ??!!! эТО ЖЕ НЕ ВЛАДИМИР И НЕ ЯРОСЛАВЛЬ! ЭТО ЖЕ И В А Н О В О!!!! МАШИНЫ САМИ СНЕГ УКАТАЮТ!
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- IvanIvanвчера, 18:45Мер призывает горожан самим решить все свои проблемы. А он порадует нас всех своей толстой жизнерадостной рожей с твиттере.
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- Злой Дятькавчера, 20:06Завтра армагедон на дорогах! У подъезда снегу по колено))) Два часа чистил, на подмогу вышел сосед, есть ведь добрые люди.
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- viking49345вчера, 20:55Дороги везде одна большая ЗАДНИЦА! Сегодня ехал с Ландеховского р-на, вообще больше 70 не разогнаться, думал в Иваново приеду тут все почищено, ХУЖЕ чем на трассе! Где наши деньги ГУБЕР? За что мы платим налоги? И где наш МЧС, где его роль, как министерства по борьбе с чрезвычайными ситуациями?
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- vofchikвчера, 23:19Обидно, не то что снег выпал, не то что дороги дворы не убраны, а обидно что у мэрии вылизано и вычищено.