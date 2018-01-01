Иваново: снегопад будет только усиливаться

За минувшие сутки в работе до 90 единиц спецтехники МУП САЖХ, мобилизован личный состав академии МЧС



Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность:

- при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах, обходить места возможного их падения;

- при обнаружении сосулек, снежных шапок, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию;

- не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.

- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

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Как сообщают в МУП "САЖХ", сгребание снега в Иванове продолжалось всю ночь до 5 часов утра, частичная обработка ПГМ спусков и подъемов - до 7:30.На расширении работали 3 шнека, 4 грейдера, 9 тракторов.На вывозе снега работало 5 мехзвеньев.Прогнозируется продолжение снегопада.После "пересменки" водителей, отработавших ночь и загрузки КДМ смесью, указывается, что техника продолжит свою работу.В МЧС прогнозируют в Ивановской области до 18:00 4 февраля сильный снег, гололед, днем местами метель, на дорогах снежные заносы.МЧС предупреждает, что во время метелей может произойти частичное разрушение зданий, обрыв воздушных линий электропередач, появляются снежные заносы на дорогах, а также заносы зданий. Видимость снижается до 50 м.В администрации города Иванова сообщают, что до конца суток 4 февраля ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.От руководителей предприятий, жилищных организаций и управляющих компаний мэрия потребовала принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться.upd.11:50Сообщение МУП САЖХ: "".- сообщает глава города Владимир Шарыпов. -".