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сегодня, 11:44
Иваново: снегопад будет только усиливаться
За минувшие сутки в работе до 90 единиц спецтехники МУП САЖХ, мобилизован личный состав академии МЧСКак сообщают в МУП "САЖХ", сгребание снега в Иванове продолжалось всю ночь до 5 часов утра, частичная обработка ПГМ спусков и подъемов - до 7:30.
На расширении работали 3 шнека, 4 грейдера, 9 тракторов.
На вывозе снега работало 5 мехзвеньев.
Прогнозируется продолжение снегопада.
После "пересменки" водителей, отработавших ночь и загрузки КДМ смесью, указывается, что техника продолжит свою работу.
В МЧС прогнозируют в Ивановской области до 18:00 4 февраля сильный снег, гололед, днем местами метель, на дорогах снежные заносы.
МЧС предупреждает, что во время метелей может произойти частичное разрушение зданий, обрыв воздушных линий электропередач, появляются снежные заносы на дорогах, а также заносы зданий. Видимость снижается до 50 м.
В администрации города Иванова сообщают, что до конца суток 4 февраля ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.
От руководителей предприятий, жилищных организаций и управляющих компаний мэрия потребовала принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться.
upd.11:50
Сообщение МУП САЖХ: "Ведем обработку ПГМ - снег влажный. Всего за минувшие сутки в работе до 90 единиц спецтехники. Спасибо ивановцам, умеющим держать в руках лопаты и расчищающим снег во дворах и на выездах из них".
"Академия МЧС как всегда помогает городу, - сообщает глава города Владимир Шарыпов. - на уборку мобилизован личный состав".
Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность:
- при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах, обходить места возможного их падения;
- при обнаружении сосулек, снежных шапок, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию;
- не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
- при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах, обходить места возможного их падения;
- при обнаружении сосулек, снежных шапок, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию;
- не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
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Комментарии (4)
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Районы не убраны, со двора не выехать, пешеходные зоны по колено. Сраная импотенция власти - зря кормим этих спиногрызов.