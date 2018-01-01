Еще одна трагедия в Ивановской области: погибли 2 человека в ДТП

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На участке трассы Приволжск - Плёс автомашина "Рено Логан" выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречными "РАВ-4".В результате ДТП погибли 42-х летний водитель и 60-летняя пассажирка Логана.В РАВе на момент аварии было три человека. Один получил тяжелые травмы и госпитализирован.Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этой смертельной аварии.