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Новости

вчера, 21:06

Еще одна трагедия в Ивановской области: погибли 2 человека в ДТП

фото
На участке трассы Приволжск - Плёс автомашина "Рено Логан" выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречными "РАВ-4". 
В результате ДТП погибли 42-х летний водитель и 60-летняя пассажирка Логана.
В РАВе на момент аварии было три человека. Один получил тяжелые травмы и госпитализирован. 
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этой смертельной аварии.

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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • вчера, 21:23
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										-1
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							почему водители логанов, тазов и газелей= самые опасные ???????????????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • вчера, 21:33
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							Чуть не протаранил насквозь. Скорость 150 минимум.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Городской								
							
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  • вчера, 22:16
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							Эти трагедии происходят из-за разболтанности водителей. Меня недавно чуть не сшибли на пешеходной "зебре" в городе. Над автохамами нет никакого контроля: они ездят по пешеходным тротуарам, ставят машины на газоны, детские площадки. Шел по ул.Ленина - у художественного салона по пешеходному тротуару ехала легковушка на приличной скорости. Ну так вот. Всем на это в городе плевать. Поэтому смертельные случаи случаются и будут случаться. Нет порядка и дисциплины. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									мастодонт								
							
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  • 51 минуту назад
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										-1
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							Тут вам не 47-й регион(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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