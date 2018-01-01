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вчера, 21:06
Еще одна трагедия в Ивановской области: погибли 2 человека в ДТП
фотоНа участке трассы Приволжск - Плёс автомашина "Рено Логан" выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречными "РАВ-4".
В результате ДТП погибли 42-х летний водитель и 60-летняя пассажирка Логана.
В РАВе на момент аварии было три человека. Один получил тяжелые травмы и госпитализирован.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этой смертельной аварии.
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Комментарии (4)
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- Фридрих Энгельс 2вчера, 21:23почему водители логанов, тазов и газелей= самые опасные ???????????????
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- Аристарх Доминиковичвчера, 21:33Чуть не протаранил насквозь. Скорость 150 минимум.
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- Городскойвчера, 22:16Эти трагедии происходят из-за разболтанности водителей. Меня недавно чуть не сшибли на пешеходной "зебре" в городе. Над автохамами нет никакого контроля: они ездят по пешеходным тротуарам, ставят машины на газоны, детские площадки. Шел по ул.Ленина - у художественного салона по пешеходному тротуару ехала легковушка на приличной скорости. Ну так вот. Всем на это в городе плевать. Поэтому смертельные случаи случаются и будут случаться. Нет порядка и дисциплины.
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- мастодонт51 минуту назадТут вам не 47-й регион(