Новости
вчера, 18:37
По факту гибели в Иванове семьи с ребенком возбуждено уголовное дело
Как мы сообщали ранее, сегодня, 3 февраля, в квартире одного из домов на улице Родниковской областного центра обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка, с признаками отравления угарным газом. Погибла вся семья – папа, мама и из 4-летняя дочка (подробнее о трагедии можно узнать здесь).
В ходе осмотра места происшествия были выявлены нарушения правил установки и использования газового оборудования. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «…выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«По уголовному делу допрошены представители организаций, обслуживающих газовое оборудование, изъяты газовое оборудование и необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы», - сообщили IvanovoNews в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 3447
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- нищщийвчера, 19:42Опять по квартирпм будут бегать и угрожать отключением
-
- jivu_rtвчера, 20:30у скромно проживающего населения проще газ отключить, пусть умирают от обморожений, это совсем другая проблема и 238 ст. УК РФ применять не надо будет. а как администрация выдает акты о вводе в эксплуатацию новостроек, где вентиляционная система это открытая форточка, и качественное обслуживание газового оборудования не спасет.
-
- samsonвчера, 20:21ужасная трагедия...безумно жаль. уважаемым представителям газпрома пора серьезно подумать о своей монопольной деятельности, когда подключить частный дом, например, к газу надо ограбить банк простому смертному на 500 тыс. рублей, обслуживание газового оборудования полная фикция, а денежные поборы реальные. на прошлой неделе уже в третий раз вызывали газовщиков на предмет устранения утечки газа, пришли посмотрели и сказали, залепите пластилином, если не поможет звоните.