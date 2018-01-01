По факту гибели в Иванове семьи с ребенком возбуждено уголовное дело

Как мы сообщали ранее, сегодня, 3 февраля, в квартире одного из домов на улице Родниковской областного центра обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка, с признаками отравления угарным газом. Погибла вся семья – папа, мама и из 4-летняя дочка (подробнее о трагедии можно узнать здесь).

В ходе осмотра места происшествия были выявлены нарушения правил установки и использования газового оборудования. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «…выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По уголовному делу допрошены представители организаций, обслуживающих газовое оборудование, изъяты газовое оборудование и необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы», - сообщили IvanovoNews в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

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