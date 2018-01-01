Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 18:37

По факту гибели в Иванове семьи с ребенком возбуждено уголовное дело

Как мы сообщали ранее, сегодня, 3 февраля, в квартире одного из домов на улице Родниковской областного центра обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка, с признаками отравления угарным газом. Погибла вся семья – папа, мама и из 4-летняя дочка (подробнее о трагедии можно узнать здесь).

В ходе осмотра места происшествия были выявлены нарушения правил установки и использования газового оборудования. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «…выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По уголовному делу допрошены представители организаций, обслуживающих газовое оборудование, изъяты газовое оборудование и  необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы», - сообщили IvanovoNews в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 3447
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									нищщий								
							
    • 
							
  • вчера, 19:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опять по квартирпм будут бегать и угрожать отключением								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									jivu_rt								
							
    • 
							
  • вчера, 20:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у скромно проживающего населения проще газ отключить, пусть умирают от обморожений, это совсем другая проблема и 238 ст. УК РФ применять не надо будет. а как администрация выдает акты о вводе в эксплуатацию новостроек, где вентиляционная система это открытая форточка, и качественное обслуживание газового оборудования не спасет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									samson								
							
    • 
							
  • вчера, 20:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ужасная трагедия...безумно жаль. уважаемым представителям газпрома пора серьезно подумать о своей монопольной деятельности, когда подключить частный дом, например, к газу надо ограбить банк простому смертному на 500 тыс. рублей, обслуживание газового оборудования полная фикция, а денежные поборы реальные. на прошлой неделе уже в третий раз вызывали газовщиков на предмет устранения утечки газа, пришли посмотрели и сказали, залепите пластилином, если не поможет звоните.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •