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Новости

вчера, 17:24

Известные в Ивановской области люди стали стикерами в Telegram

В том числе Павел Коньков и Станислав Воскресенский (фото)

Дизайнер Тарас Барна обновил стикерпак «Иваново» для Telegram. Стикерпаки – это наборы стикеров (картинок, наклеек), в том числе содержащих какой-то небольшой текст. И предназначены для того, чтобы индивидуализировать переписку в мессенджерах, помочь добавить эмоций в общении, расширив палитру обычных смайликов.

«Все самое полезное в одном наборе. Слова больше не нужны», - так описал Тарас Барна свой стикерпак. 

В созданном им наборе наряду с мировыми звездами представлены известные в Ивановской области люди – бывший и нынешний главы региона – Павел Коньков и Станислав Воскресенский, журналист Алексей Машкевич, блогер Михаил Шор и другие. Есть и сотрудники нашей телекомпании «Барс» - Илья Лапшин и Виктор Ломосков.

Тексты-сообщения на стикерах так или иначе, по мнению автора, связаны с изображенным персонажем. Насколько близко, выразительно и остроумно – судите сами.

Установить новый ивановский стикерпак можно здесь.



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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 18:07
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										+1
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							Коньков - позор Ивановной области... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • вчера, 19:28
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										+1
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							Позор это да ,без вопросов,а как же орден ?? ,что не достаточно быстро опускал область ко дну,то есть изначально перед ним ставилась задача укокошить область,а он быстренько этого не сделал,но всё же и за это спасибо, вот как о так просматривается логика едрисни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									RefGutex								
							
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  • вчера, 18:13
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										+1
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							Похоже, у дизайнера в школе была "тройка" по русскому языку. Не любит он ставить запятые...
    

    
Стикеры смешные, но где "медведевская дача"? Это теперь главный символ Ивановской области. Спасибо Дмитрию Анатольевичу: его уточка стала символом протеста, а ведь дом уточки - он находится у нас, в Миловке. Помню, горжусь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Городской								
							
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  • вчера, 19:06
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							Я, конечно, извиняюсь. Но у меня почему-то возникли ассоциации с надписями на стенах в общественных уборных. Вот пример: "В ИВАНОВЕ, С*КА! НЕ В ИВАНОВО!" (это не я написал, это написано (третий скрин, третья строка, вторая справа)). Может быть я конечно не прав. У кого-нибудь еще возникают такие же ассоциации? А вообще-то это китч. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Dizzzli								
							
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  • вчера, 19:31
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										0
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							Может, у ивановцев какие-то ассоциации все этот вызывает…. Впрочем, радует что автор от Шуи кайфует.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • вчера, 19:31
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							Вообще не остроумно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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