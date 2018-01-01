Известные в Ивановской области люди стали стикерами в Telegram

В том числе Павел Коньков и Станислав Воскресенский (фото)

Дизайнер Тарас Барна обновил стикерпак «Иваново» для Telegram. Стикерпаки – это наборы стикеров (картинок, наклеек), в том числе содержащих какой-то небольшой текст. И предназначены для того, чтобы индивидуализировать переписку в мессенджерах, помочь добавить эмоций в общении, расширив палитру обычных смайликов.

«Все самое полезное в одном наборе. Слова больше не нужны», - так описал Тарас Барна свой стикерпак.

В созданном им наборе наряду с мировыми звездами представлены известные в Ивановской области люди – бывший и нынешний главы региона – Павел Коньков и Станислав Воскресенский, журналист Алексей Машкевич, блогер Михаил Шор и другие. Есть и сотрудники нашей телекомпании «Барс» - Илья Лапшин и Виктор Ломосков.

Тексты-сообщения на стикерах так или иначе, по мнению автора, связаны с изображенным персонажем. Насколько близко, выразительно и остроумно – судите сами.

Установить новый ивановский стикерпак можно здесь.

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