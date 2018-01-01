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вчера, 16:09
В центре Иванова состоялись показательные драки
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В Иванове на площади Пушкина прошла акция «Сильная армия – сильная Россия», приуроченная к 100-летию образования Красной Армии.
Побывавшие на празднике горожане смогли увидеть показательные выступления по рукопашному бою и выступление военного оркестра.
На площади работала выставка военной техники и полевая кухня.
Фото - социальные сети.
Побывавшие на празднике горожане смогли увидеть показательные выступления по рукопашному бою и выступление военного оркестра.
На площади работала выставка военной техники и полевая кухня.
Фото - социальные сети.
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Комментарии (9)
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По вашему бой и драка - это одно и тоже?
Драка — столкновение двух или более людей без оружия, либо с применением холодного оружия (ножи, топоры), или предметов, используемых в качестве оружия (камни, куски арматуры, заточки, обрезки труб, кастеты и т. п...
Так что там ПЛП было? Показательные выступления по рукопашному бою или показательная драка?
Путин объявил о победе и вывел войска (дважды).
На площади Пушкина десантники распевают песни и кормят кашей.
Ура?
Нифига. Это всё фикция.
А в реальности сегодня сирийцы прыгают на обломках нашего сбитого самолета и топчут звезду на крыле. И это не какие-нибудь бородатые душманы, а обычные сирийцы со смартфонами.
Десантура = наши молодцы.
Всем = хороших выходных, дорогие мои земляки !