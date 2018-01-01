В центре Иванова состоялись показательные драки

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В Иванове на площади Пушкина прошла акция «Сильная армия – сильная Россия», приуроченная к 100-летию образования Красной Армии.

Побывавшие на празднике горожане смогли увидеть показательные выступления по рукопашному бою и выступление военного оркестра.

На площади работала выставка военной техники и полевая кухня.



Фото - социальные сети.



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