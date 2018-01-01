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Новости

вчера, 16:09

В центре Иванова состоялись показательные драки

фото

В Иванове на площади Пушкина прошла акция «Сильная армия – сильная Россия», приуроченная к 100-летию образования Красной Армии.
Побывавшие на празднике горожане смогли увидеть показательные выступления по рукопашному бою и выступление военного оркестра.
На площади работала выставка военной техники и полевая кухня.

Фото - социальные сети. 



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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									RefGutex								
							
    • 
							
  • вчера, 18:17
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Крым - это Украина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Барсяне, вы вообще о чём?
    
По вашему бой и драка - это одно и тоже?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 18:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Бой — организованное вооруженное столкновение, ограниченное на местности и во времени.
    
Драка — столкновение двух или более людей без оружия, либо с применением холодного оружия (ножи, топоры), или предметов, используемых в качестве оружия (камни, куски арматуры, заточки, обрезки труб, кастеты и т. п...
    

    
Так что там ПЛП было? Показательные выступления по рукопашному бою или показательная драка?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кальмарыч								
							
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  • вчера, 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"В Идлибе на севере Сирии, предположительно, был сбит российский Су-25, передает «Би-би-си». Самолет сбили ракетой класса «земля-воздух»."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пучezh								
							
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  • вчера, 19:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Шойгу доложил, что освободил площадь, равную трем Сириям.
    
Путин объявил о победе и вывел войска (дважды).
    
На площади Пушкина десантники распевают песни и кормят кашей.
    
Ура?
    

    
Нифига. Это всё фикция.
    
А в реальности сегодня сирийцы прыгают на обломках нашего сбитого самолета и топчут звезду на крыле. И это не какие-нибудь бородатые душманы, а обычные сирийцы со смартфонами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									капторанг								
							
    • 
							
  • вчера, 19:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							вот хохломе пукан рвет,сбежались все недобитки..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • вчера, 20:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							75 лет Сталинградской битвы что-то не отмечали, идиоты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									santexnik137								
							
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  • вчера, 21:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							лучше дворы с проездами от снега откопали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
    • 
							
  • вчера, 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Крым - был, есть и будет российским. Это = факт.
    
Десантура = наши молодцы.
    
Всем = хороших выходных, дорогие мои земляки !
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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