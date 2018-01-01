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вчера, 14:55
В Иванове погибла семья из трех человек из-за угарного газа в квартире
Среди погибших - четырехлетняя девочкаТри мёртвых тела в квартире на улице Родниковская в Иванове были найдены утром 3 февраля 2018 года. Мужчину, его супругу и их четырёхлетнюю дочку нашел отец погибшего и, соответственно, дед ребёнка.
Он обеспокоился тем, что на телефонные звонки никто из членов семьи не отвечал и решил проверить квартиру. В жилище мужчина попал при помощи имевшегося у него ключа.
На место происшествия выезжали работники скорой помощи, но помочь проживавшим здесь людям они уже не смогли.
Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Ивановской области, по предварительной версии все трое скончались надышавшись угарным газом.
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