В Иванове награждены победители конкурса «Педагогический дебют - 2018»

Имена лауреатов и дипломантов (фото)

Сегодня, 2 февраля, в Иванове чествовали молодых педагогов – участников профессионального конкурса «Педагогический дебют». З победу в конкурсе боролись молодые учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования, чей профессиональный стаж не превышает 3-х лет.

В этом году участниками конкурса стали 31 педагог. За три недели конкурсанты демонстрировали свои знания и приобретенный за время преподавания опыт: умение взаимодействовать с детьми, владение спектром приемов, способов и методов организации деятельности воспитанников на уроке (занятии), предъявления информации и выявления усвоенного, общую эрудицию и культуру общения. Основным испытанием для дебютантов стало проведение открытого урока в незнакомом классе.

В номинации «Педагог дошкольного образования» победу одержала Арина Печенина, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19».

В номинации «Педагог общего образования» победила Маргарита Пыжьянова МБОУ, учитель математики МБОУ «Средняя школа № 1».

В номинации «Педагог дополнительного образования» лучшей признана Ольга Худякова педагог МБУ ДО «Центр внешкольной работы № 2».

Дипломами общественного признания в особых номинациях конкурса награждены:

- в номинации «Ваятель детской души» - Мария Ометова, воспитатель детского сада № 13;

- в номинации «В шаге от пьедестала» - Лилия Палилова, педагог-психолог детского сада № 50;

- в номинации «Надежда профессионального педагогического сообщества» - Людмила Пятова, учитель математики гимназии № 23;

- в номинации «Почти идеал» - Екатерина Шкалова, учитель русского языка и литературы средней школы № 7;

- в номинации «Открывающий двери в науку» - Дарья Роднина, учитель химии лицея № 67;

- в номинации «Детское сердце в надежных руках» - Елена Петрова, учитель биологии средней школы № 68.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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