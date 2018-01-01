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Одного велосипедиста насмерть сбила легковушка, второй врезался в «КАМАЗ» и выжил
Подробности дорожных инцидентов в Ивановской области
Сегодня, 2 февраля, в Ивановской области было зарегистрировано два ДТП с участием велосипедистов и машин. Один дорожный инцидент закончился гибелью человека.
Как рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Палех-Южа. Водитель «девятки» сбил мужчину, который стоял с велосипедом посреди проезжее части. По словам автомобилиста, «пеший велосипедист» мотался, как пьяный. Погибшему на вид около 50 лет, его личность устанавливается.
Второй случай зарегистрирован в поселке Мыт Южского района, где около 19.30 велосипедист выехал на встречную полосу и врезался в «КАМАЗ».
«Представьте себе, остался жив и почти здоров. Пока диагностировали только сотрясение головного мозга», - пишет руководитель пресс-службы УМВД.
Полиция разбирается в обстоятельствах происшествий.
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Велосипед, конечно, в хлам. А его водитель его, просто улыбнулся и пошёл дальше.
Резюме для зимних велосипедистов - не гоняйте по встречке зимой. Берегите психику водителей КАМАЗов.