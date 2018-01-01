В Иванове пропала 16-летняя девушка

Несовершеннолетняя ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и не вернулась (фото, приметы)

В Иванове разыскивается 16-летняя Анастасия Курсина. 31 января 2018 года девушка ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и до настоящего времени не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров, лицо овальное, волосы волнистые, окрашены в черный цвет, глаза серо-голубого цвета, нос прямой.

БЫЛА ОДЕТА: шапка вязаная черного цвета с белыми буквами, пуховик красного цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, сапоги черного цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девушки, сообщить по телефону 02 или 8 (4932) 31-17-86, 31-10-50.

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