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В Иванове пропала 16-летняя девушка
Несовершеннолетняя ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и не вернулась (фото, приметы)
В Иванове разыскивается 16-летняя Анастасия Курсина. 31 января 2018 года девушка ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и до настоящего времени не вернулась.
ПРИМЕТЫ: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров, лицо овальное, волосы волнистые, окрашены в черный цвет, глаза серо-голубого цвета, нос прямой.
БЫЛА ОДЕТА: шапка вязаная черного цвета с белыми буквами, пуховик красного цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, сапоги черного цвета.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девушки, сообщить по телефону 02 или 8 (4932) 31-17-86, 31-10-50.
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Комментарии (10)
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- Ваxтанг Камикaдзевчера, 17:50Как поймают привозите на воспитательное лечение. :)
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- Vitalinaвчера, 18:46Открыл отделение воспитательного лечения?
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- Ваxтанг Камикaдзевчера, 19:00А ты Наталья Витальевна, иди вон к Илие приставай, он скоро нарисуется чай тут. :)
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- Vitalinaвчера, 19:18Я ни к кому не пристаю, только скромно поддерживаю разговор. Не хочешь культурно общаться, не надо.
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- Натали_вчера, 20:37А Илья ещё тебе хотел открытку подарить.
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- Kapл Бpoкманнвчера, 19:04Да не, просто у нарков сексуальное влечение отсутствует полностью, как и потребность, по-этому любое проявление сексуальности, рефлексов и эмоций соответствующих, они считают отклонением, которое срочно надо лечить. :) Шоб все вокруг были такие же обдолбанные и их не было видно на фоне остальных. :) Так что, открывать там ничего не надо, всё и так есть, с Советских времён сохранилось. :)
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- Ваxтанг Камикaдзевчера, 19:24Что ты там вякаешь, инвалидус безстоячный? :) Не видишь у людей интим. :)
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- Kapл Бpoкманнвчера, 19:35Да я ж только "за" - пусть девушка с тобой пообщается поплотней и потом расскажет, что получилось. :) Мне-то что на слово верить, пусть сама убедится, на личном опыте. :)
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- Ваxтанг Камикaдзевчера, 19:44Клонёнок дядин, тебя жопой в снег надо сажать, а не пинать и башкой тыкать. :) Там умысел преступный доказать сложней - особенности сексуальной ориентации однако, какой криминал. :) Да и картина потом будет весёлая, если не лечить воспалительный процесс или лечить криво - условно-патогенные микроорганизмы превращаются в достаточно злобных патогенных и веселье обеспечено не только их носителю, но и всему окружению, особенно его домашним. :) ЗЫ: Не стой под членом, потерпевший. :)