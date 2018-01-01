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Новости

сегодня, 17:44

В Иванове пропала 16-летняя девушка

Несовершеннолетняя ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и не вернулась (фото, приметы)

В Иванове разыскивается 16-летняя Анастасия Курсина. 31 января 2018 года девушка ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и до настоящего времени не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров, лицо овальное, волосы волнистые, окрашены в черный цвет, глаза серо-голубого цвета, нос прямой.

БЫЛА ОДЕТА: шапка вязаная черного цвета с белыми буквами, пуховик красного цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, сапоги черного цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девушки, сообщить по телефону 02 или 8 (4932) 31-17-86, 31-10-50.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • вчера, 17:50
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    • 
										+1
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							Как поймают привозите на воспитательное лечение. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • вчера, 18:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Открыл отделение воспитательного лечения?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • вчера, 19:00
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    • 
										+1
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							А ты Наталья Витальевна, иди вон к Илие приставай, он скоро нарисуется чай тут. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • вчера, 19:18
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										+1
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							Я ни к кому не пристаю, только скромно поддерживаю разговор. Не хочешь культурно общаться, не надо.
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали_								
							
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  • вчера, 20:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А Илья ещё тебе хотел открытку подарить. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 19:04
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										-1
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							Да не, просто у нарков сексуальное влечение отсутствует полностью, как и потребность, по-этому любое проявление сексуальности, рефлексов и эмоций соответствующих, они считают отклонением, которое срочно надо лечить. :) Шоб все вокруг были такие же обдолбанные и их не было видно на фоне остальных. :) Так что, открывать там ничего не надо, всё и так есть, с Советских времён сохранилось. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • вчера, 19:24
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    • 
										-1
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							Что ты там вякаешь, инвалидус безстоячный? :) Не видишь у людей интим. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 19:35
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    • 
										-1
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							Да я ж только "за" - пусть девушка с тобой пообщается поплотней и потом расскажет, что получилось. :) Мне-то что на слово верить, пусть сама убедится, на личном опыте. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • вчера, 19:44
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										-1
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							Клонёнок дядин, тебя жопой в снег надо сажать, а не пинать и башкой тыкать. :) Там умысел преступный доказать сложней - особенности сексуальной ориентации однако, какой криминал. :) Да и картина потом будет весёлая, если не лечить воспалительный процесс или лечить криво - условно-патогенные микроорганизмы превращаются в достаточно злобных патогенных и веселье обеспечено не только их носителю, но и всему окружению, особенно его домашним. :) ЗЫ: Не стой под членом, потерпевший. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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