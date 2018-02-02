На трассе Иваново-Ярославль автомобилистка на легковушке врезалась в «Газель»

Двое пострадавших (фото)

Сегодня днем на 10-м километре автодороги Иваново-Ярославль женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с грузовой «Газелью» под управлением 50-летнего мужчины.

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Фото: УГИБДД

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