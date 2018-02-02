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Новости

сегодня, 17:21

На трассе Иваново-Ярославль автомобилистка на легковушке врезалась в «Газель»

Двое пострадавших (фото)

Сегодня днем на 10-м километре автодороги Иваново-Ярославль женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с грузовой «Газелью» под управлением 50-летнего мужчины.

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Преподаватель Таганрогского металлургического техникума Виктор Макаренко, который ранее обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на отсутствие индексации зарплат педагогам, был уволен.
    

    
В региональном Министерстве образования изданию заявили, что Макаренко «уволили не за то, что он написал письмо Медведеву, а за накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме». Однако в самом учебном заведении затруднились пояснить, какие именно нарушения допустил педагог, проработавший там несколько лет.
    

    
Отмечается, что ранее Макаренко написал письмо главе правительства с просьбой объяснить, почему в отношении педагогов нарушается трудовое законодательство: размер ставки в 2016 году — 8289 рублей — остался на уровне зарплат 2012 года. «Страна прожила эти годы с двузначной инфляцией, суммарный ее уровень уже превысил 50 процентов. А где же положенная по статье 134 Трудового кодекса России индексация?» — пытался узнать автор обращения от лица всего педагогического коллектива техникума.
    

    
Он добавлял, что прожиточный минимум в регионе составляет более 10 тысяч рублей, а преподавателям после уплаты налогов остается 7211 рублей. «Получается, что исполнение майских указов президента, который поставил задачу обеспечить благополучие граждан, успешно саботируется», — резюмировал Макаренко.
    

    
В октябре оставшийся без пенсии житель Забайкалья Анатолий Вертипрахов попросил президента России Владимира Путина купить ему гроб. Он написал, что судебные приставы сняли с его карты все деньги — 8516 рублей, и он остался без возможности купить даже хлеб. После резонанса в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов решили вернуть пенсионеру половину арестованной суммы.
    
Lenta, 02.02.2018г.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 18:07
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							Мерзотная тупая щель на тазе, глядясь в зеркало, красила своё сосалище, полагая, что управление автомобилем то же самое, что стиральной машинкой. Автомобиль - средство повышенной опасности и щелям за рулём не место!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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