Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:36

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи…»: снег с крыши скидывали прямо на головы прохожих

Видео

В нашу редакцию продолжают присылать видео о «веселой» жизни людей в Иванове. На одном из них зафиксирован инцидент, который произошел вечером 1 февраля на проспекте Ленина, когда чистили крышу здания, в котором расположены магазины. Да так усиленно, что снег летел прямо на проходящих по тротуару прохожих. При этом территория никак не огорожена.

Впрочем, самые внимательные пешеходы все-таки замечают одинокий стул посреди улицы и обходят опасное место стороной. Словно бы этот стул играл роль Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи» с его знаменитой фразой: «Эй, гражданина! Ты туда не ходи - ты сюда ходи. А то снег башка попадет - совсем мертвый будешь...».



ключевые слова: крыша снег
  • оцените новость:
  • (4)
  • 1442
  • 7







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (7)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Supermax								
							
    • 
							
  • вчера, 16:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ДБЛ БЛТ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Abra Kadabra								
							
    • 
							
  • вчера, 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Идиоты! Не с той, не с той крыши! Через дорогу Администрация, им на головы надо было!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • вчера, 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							они огородили стулом - вон на видео видно, дальше стула снег не летит :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 16:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прогресс заметен. Многие крыши вообще никак не чистят, пока само не прилетит на чью-нибудь голову. Через год-другой научатся огораживать и всё будет идеально.
    
И оператор от бога. Возьмите его на работу, хоть какие то сюжеты будут, а не сплетни из "Подслушано" Иваново.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • вчера, 18:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для некоторых пешеходов была вынужденная , позабытая в эпоху сидения за монитором интернета  , вечерняя пробежка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Petrov								
							
    • 
							
  • вчера, 19:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стул все правильно стоит.Чистильщик по нему метко прицеливается,а не на головы прохожим.Экономия + оптимизация.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 19:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что кричим-то? :) Место оживлённое, полностью тротуар не перекрыть на время очистки от снега. :) Дождались вечера, когда народа поменьше будет, и скинули быстро, огораживать квадрат дольше. :) Как вариант, чистить ночью, когда безлюдно, но это по возможности, если люди живут рядом или машина есть. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •