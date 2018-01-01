«Эй, гражданина! Ты туда не ходи…»: снег с крыши скидывали прямо на головы прохожих

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В нашу редакцию продолжают присылать видео о «веселой» жизни людей в Иванове. На одном из них зафиксирован инцидент, который произошел вечером 1 февраля на проспекте Ленина, когда чистили крышу здания, в котором расположены магазины. Да так усиленно, что снег летел прямо на проходящих по тротуару прохожих. При этом территория никак не огорожена.

Впрочем, самые внимательные пешеходы все-таки замечают одинокий стул посреди улицы и обходят опасное место стороной. Словно бы этот стул играл роль Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи» с его знаменитой фразой: «Эй, гражданина! Ты туда не ходи - ты сюда ходи. А то снег башка попадет - совсем мертвый будешь...».

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