Полицейским, из-за халатности которых погибла девушка в Комсомольске, вынесен приговор

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум экс-сотрудникам ОМВД по Комсомольскому району. Бывшие следователь следственного отделения отдела МВД России по Комсомольскому району и инспектор группы (по осуществлению административного надзора) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних того же отдела МВД России признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Следствием и судом установлено, 16 февраля 2017 года 28-летняя жительница Комсомольска обратилась в отдел МВД России по Комсомольскому району с заявлением о нанесении ей побоев, угрозы убийством в ее адрес и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов ее бывшим сожителем. В нарушение установленного порядка сотрудники полиции, входившие в следственно-оперативную группу, заявление не зарегистрировали, проверку по нему не провели, мер по изъятию оружия не приняли.

В результате бездействия полицейских 5 марта 2017 года мужчина, в отношении которого было подано заявление, совершил два особо тяжких преступления: убийство своей бывшей сожительницы и покушение на убийство её нового молодого человека, которому в результате действий злоумышленника был причинен тяжкий вред здоровью.



Как прокомментировали в региональном УМВД: «По данным фактам в кратчайшие сроки была проведена служебная проверка, по итогам которой двое сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам весной 2017 года. Их непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

«Приговором суда бывшим сотрудникам полиции назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 год», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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