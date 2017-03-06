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06.03.2017 19:50КРОВАВАЯ ДРАМА В КОМСОМОЛЬСКЕ: ДВОЕ ПОГИБЛИ, ОДИН РАНЕН
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Полицейским, из-за халатности которых погибла девушка в Комсомольске, вынесен приговор
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум экс-сотрудникам ОМВД по Комсомольскому району. Бывшие следователь следственного отделения отдела МВД России по Комсомольскому району и инспектор группы (по осуществлению административного надзора) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних того же отдела МВД России признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
Следствием и судом установлено, 16 февраля 2017 года 28-летняя жительница Комсомольска обратилась в отдел МВД России по Комсомольскому району с заявлением о нанесении ей побоев, угрозы убийством в ее адрес и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов ее бывшим сожителем. В нарушение установленного порядка сотрудники полиции, входившие в следственно-оперативную группу, заявление не зарегистрировали, проверку по нему не провели, мер по изъятию оружия не приняли.
В результате бездействия полицейских 5 марта 2017 года мужчина, в отношении которого было подано заявление, совершил два особо тяжких преступления: убийство своей бывшей сожительницы и покушение на убийство её нового молодого человека, которому в результате действий злоумышленника был причинен тяжкий вред здоровью.
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Комментарии (7)
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- максссвчера, 15:16страна дураков. Баба связалась с утырком, а полиция виновата
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- Бриджибарджибaеввчера, 18:19Одной глупой щелью меньше!
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- штирлицвчера, 17:21Я с тобой согласен. Трио - это уже плохо в любовных делах
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- foxвчера, 20:03Речь не о том что мадам кутила, речь о том что полицаи забили болт на свои обязанности. Жаль что не получили полного отстранения от службы в мвд. А так получили заслуженно, из-за халатности умер человек.
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- пнриметрвчера, 21:20да не из за халатности она умерла а блятство смучило
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- Аристарх Доминиковичвчера, 21:53Можно подумать, что через год после отбытия наказания они вновь смогут занимать должности в мвд, к чему эта дополнительная бессмысленная мера наказания, судьям больше нечем заняться что ли? Дали бы этим лучше реальный срок, т.к. ружьё выстрелило.
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- gorbunov_82@bk.ruвчера, 22:44Полиция в г. Комсомольске изымает транспорт и ставит на коммерческую парковку, без предоставление справки счёт.