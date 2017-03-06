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Новости

сегодня, 15:00

Полицейским, из-за халатности которых погибла девушка в Комсомольске, вынесен приговор

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум экс-сотрудникам ОМВД по Комсомольскому району. Бывшие следователь следственного отделения отдела МВД России по Комсомольскому району и инспектор группы (по осуществлению административного надзора) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних того же отдела МВД России признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Следствием и судом установлено, 16 февраля 2017 года 28-летняя жительница Комсомольска обратилась в отдел МВД России по Комсомольскому району с заявлением о нанесении ей побоев, угрозы убийством в ее адрес и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов ее бывшим сожителем. В нарушение установленного порядка сотрудники полиции, входившие в следственно-оперативную группу, заявление не зарегистрировали, проверку по нему не провели, мер по изъятию оружия не приняли.

В результате бездействия полицейских 5 марта 2017 года мужчина, в отношении которого было подано заявление, совершил два особо тяжких преступления: убийство своей бывшей сожительницы и покушение на убийство её нового молодого человека, которому в результате действий злоумышленника был причинен тяжкий вред здоровью.

Как прокомментировали в региональном УМВД: «По данным фактам в кратчайшие сроки была проведена служебная проверка, по итогам которой двое сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам весной 2017 года. Их непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

«Приговором суда бывшим сотрудникам полиции назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 год», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
Посмотреть репортаж о разыгравшейся в Комсомольске кровавой драме можно ЗДЕСЬ.


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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • вчера, 15:16
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							страна дураков. Баба связалась с утырком, а полиция виновата								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Бриджибарджибaев								
							
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  • вчера, 18:19
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										-1
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							Одной глупой щелью меньше!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									штирлиц								
							
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  • вчера, 17:21
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										-1
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							Я с тобой согласен. Трио - это уже плохо в любовных делах								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 20:03
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										+1
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							Речь не о том что мадам кутила, речь о том что полицаи забили болт на свои обязанности. Жаль что не получили полного отстранения от службы в мвд. А так получили заслуженно, из-за халатности умер человек.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									пнриметр								
							
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  • вчера, 21:20
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							да не из за халатности она умерла а  блятство смучило								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • вчера, 21:53
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    • 
										+1
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							Можно подумать, что через год после отбытия наказания они вновь смогут занимать должности в мвд, к чему эта дополнительная бессмысленная мера наказания, судьям больше нечем заняться что ли? Дали бы этим лучше реальный срок, т.к. ружьё выстрелило.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorbunov_82@bk.ru								
							
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  • вчера, 22:44
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										0
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							Полиция в г. Комсомольске изымает транспорт и ставит на коммерческую парковку, без  предоставление справки счёт. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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