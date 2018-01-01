На целом ряде ивановских улиц запретят остановку и стоянку автомобилей

Будет работать эвакуатор

В Иванове на улицах Лежневской (на участке от улицы Летчика Лазарева до улицы Диановых), Огнеборцев, Шубиных, Громобоя, Поэта Ноздрина, Крутицкой, проспекте Текстильщиков будет ограничена стоянка транспортных средств. Там установят дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».

«Установка данных технических средств организации дорожного движения позволит увеличить пропускную способность, повысить безопасность движения транспортных средств и пешеходов, снизить количество дорожно-транспортного происшествий, не допустить создания очага аварийности и проводить мероприятия по механизированной уборке улично-дорожной сети областного центра», - прокомментировали в городском управлении благоустройства.

С 21 февраля на вышеуказанных участках будет осуществляться фото- и видеофиксация нарушений требований Правил дорожного движения.

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