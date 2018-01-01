Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:35

На целом ряде ивановских улиц запретят остановку и стоянку автомобилей

Будет работать эвакуатор

В Иванове на улицах Лежневской (на участке от улицы Летчика Лазарева до улицы Диановых), Огнеборцев, Шубиных, Громобоя, Поэта Ноздрина, Крутицкой, проспекте Текстильщиков будет ограничена стоянка транспортных средств. Там установят дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».

«Установка данных технических средств организации дорожного движения позволит увеличить пропускную способность, повысить безопасность движения транспортных средств и пешеходов, снизить количество дорожно-транспортного происшествий, не допустить создания очага аварийности и проводить мероприятия по механизированной уборке улично-дорожной сети областного центра», - прокомментировали в городском управлении благоустройства.

С 21 февраля на вышеуказанных участках будет осуществляться фото- и видеофиксация нарушений требований Правил дорожного движения.



ключевые слова: транспорт остановка стоянка
  • оцените новость:
  • (3)
  • 3752
  • 12







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (12)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Феликс Станиславович								
							
    • 
							
  • вчера, 15:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно пора!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 15:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё в кучу свалили. И пропускную способность, и уборку, и всё остальное. А другие улицы чистить не собираются? Или только на этих паркуются на дороге?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 15:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							даааа, давайте побольше газонов, велодорожек и обязательно храмов побольше! засирайте пространство								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Парковки мы строить конечно же не будем, ведь у действующей власти решение проблем одно, не создавай, а облагай поборами								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • вчера, 22:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если и строить парковки за счёт бюджета, то в первую очередь платные. Бесплатные парковки, тем более в таком далеко не богатом городе - это неэффективное расходование средств, а также поощрение самого затратного для города способа перемещения по нему (на личных авто). Нужно не каждому по бесплатному парковочному месту, а каждому - гарантированную возможность уехать из точки А в точку Б. Для этого - развивать общественный транспорт. Будет качественный ОТ - многие автомобилисты пересядут на него, а те, кому всё равно необходимо добираться на машине, будут ехать, а не стоять в пробках.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							съезди в Европу и расскажи об этом тупым европейцам								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ШЕВЕЛИМОЗГАМИ								
							
    • 
							
  • вчера, 15:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НА ОГНЕБОРЦЕВ БУДУТ СТОЯТЬ ЗНАКИ ПО ЧЕТННЫМ ИЛИ НЕТ ДНЯМ И ГЛАВНОЕ ПОМНИТЬ ЭТИО: 
    
Что означает время перестановки у знака стоянка запрещена
    
При одновременном применении знаков 3.29 Стоянка запрещена по нечетным числам месяца и 3.30Стоянка запрещена по четным числам месяца на противоположных сторонах проезжей части, знаки действуют до 19:00. А, начиная с 21:00 до 24:00 и позднее, считается, что уже начинаются следующие сутки.
    
Знаки ставятся для того, чтобы обеспечить регулярный проезд дорожной техники для уборки улицы, например, зимой от снега.
    
Время перестановки задумано, чтобы не водители не выходили в полночь переставлять автомобили у дома на противоположную сторону проезжей части, а имели возможность сразу припарковать автомобиль на нужном месте вечером, приехав с работы.
    
В ПДД прослеживается аналогия с еврейской традицией начинать отсчёт следующих суток вечером, после захода солнца, а не в полночь.
    
А, если знаки стоят не в паре, одновременно, два на одной улице, а только один знак на одной из сторон улицы? Тогда, получается, что время перестановки не действует и, желательно, припарковать автомобиль на ту сторону улицы, где нет знака, чтобы не переставлять автомобиль из под запрещающего стоянку знака в тёмную полночь. :)
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • вчера, 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Перед тем, как запрещать остановку и стоянку - надо предложить альтернативу-постройте карманы для парковок транспорта. На этих улицах полно магазинов, фирм, есть даже поликлиника, куда люди приезжают и паркуются. Не на крыше же здания парковаться? А у нас как всегда - давайте запретим, а строить парковочные карманы не хотим, лень								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • вчера, 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно пора .Еще бы ул Смирнова у Пассажа.Это же кошмар , что там сейчас творится .Итак узкая ,  дорогу чистят только посередине , так еще и паркуются , те , кто работают поблизости ( в банке , в офисах , в магазинах ).Лень пройти сто - двести метров от парковок.Плюс еще троллейбусная диспетчеркая у пешеходного перехода.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									хондомы сцуки								
							
    • 
							
  • вчера, 22:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							правильно нечего авточертям ставить свои унитазы на дороге а то жечь скоро будем,вон мы в московском уже отучили и на вас револьверы найдутся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									хондомы сцуки								
							
    • 
							
  • вчера, 22:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вперед за жириновского
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а дороги не пробовали строить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •