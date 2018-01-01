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сегодня, 14:35
На целом ряде ивановских улиц запретят остановку и стоянку автомобилей
Будет работать эвакуатор
В Иванове на улицах Лежневской (на участке от улицы Летчика Лазарева до улицы Диановых), Огнеборцев, Шубиных, Громобоя, Поэта Ноздрина, Крутицкой, проспекте Текстильщиков будет ограничена стоянка транспортных средств. Там установят дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».
«Установка данных технических средств организации дорожного движения позволит увеличить пропускную способность, повысить безопасность движения транспортных средств и пешеходов, снизить количество дорожно-транспортного происшествий, не допустить создания очага аварийности и проводить мероприятия по механизированной уборке улично-дорожной сети областного центра», - прокомментировали в городском управлении благоустройства.
С 21 февраля на вышеуказанных участках будет осуществляться фото- и видеофиксация нарушений требований Правил дорожного движения.
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Что означает время перестановки у знака стоянка запрещена
При одновременном применении знаков 3.29 Стоянка запрещена по нечетным числам месяца и 3.30Стоянка запрещена по четным числам месяца на противоположных сторонах проезжей части, знаки действуют до 19:00. А, начиная с 21:00 до 24:00 и позднее, считается, что уже начинаются следующие сутки.
Знаки ставятся для того, чтобы обеспечить регулярный проезд дорожной техники для уборки улицы, например, зимой от снега.
Время перестановки задумано, чтобы не водители не выходили в полночь переставлять автомобили у дома на противоположную сторону проезжей части, а имели возможность сразу припарковать автомобиль на нужном месте вечером, приехав с работы.
В ПДД прослеживается аналогия с еврейской традицией начинать отсчёт следующих суток вечером, после захода солнца, а не в полночь.
А, если знаки стоят не в паре, одновременно, два на одной улице, а только один знак на одной из сторон улицы? Тогда, получается, что время перестановки не действует и, желательно, припарковать автомобиль на ту сторону улицы, где нет знака, чтобы не переставлять автомобиль из под запрещающего стоянку знака в тёмную полночь. :)