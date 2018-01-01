Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 3 февраля

Акция «Сильная армия – сильная Россия», приуроченная к 100-летию образования Красной Армии, пройдет в Иванове в 13.00 на площади Пушкина. В рамках акции состоится выступление военного оркестра. Также пройдут показательные выступления по рукопашному бою. Военно-патриотические песни исполнит дивизионный вокально-инструментальный ансамбль «Синева». На площади будет работать выставка военной техники и полевая кухня, где все желающие смогут попробовать солдатскую кашу.

В этот же день будет дан старт акции военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые примут участие в лыжном переходе, посвященном 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В 15.00 в фойе второго этажа ЦКиО состоится фотовыставка «ILLUSION?». В открытии выставки примет участие студия современной хореографии «Возрождение».

В городских парках отдыха для детей и взрослых действуют ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова работают малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат спортивного инвентаря.

На стадионе «Текстильщик» работает ледовый каток - большая площадка перед административным зданием стадиона, а также беговые дорожки по кругу. Для посетителей в отапливаемом здании оборудована комната для переобувания и платная камера хранения, бесплатный туалет. На улице для гостей катка работает точка питания с горячими напитками. На катке организовано музыкальное сопровождение и искусственное освещение в вечернее время.

Работают пункты проката и заточки коньков. Покататься на самой большой открытой ледовой площадке Иванова можно ежедневно, кроме понедельника (выходной день).

График работы катка:

вторник - пятница: с 14:00 до 21:00

суббота - воскресенье: с 11:00 до 21:00

Телефон для справок администрации стадиона «Текстильщик»: 8(4932) 32-51-43.

Воскресенье, 4 февраля

С 11.00 – 12.30 на набережной реки Уводь пройдет Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант». В рамках мероприятия будут организованы спортивные состязания для школьников и создание картин на снегу.

Чемпионат города по волейболу среди мужских команд начнется в 11.15 в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, д.158А).

В воскресенье в 12.00 в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №9 (ул. Генерала Хлебникова, д. 32) состоится дружеская встреча групп женской эстетической гимнастики «Начало». В мероприятии примут участие 11 команд, в составе каждой команды от 6 до 10 участниц. Программа встречи предусматривает соревнования команд, показательные выступления и мастер-классы.

В городском парке культуры и отдыха «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке им. В.Я. Степанова.

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