Эстонец в Ивановской области слишком долго оформлял временный ввоз автомобиля

За это он был оштрафован

Владимирская таможня, к которой относится пост в Иванове, сообщает о нарушении со стороны гражданина Эстонии. Ивановская дорожная полиция остановила автомобиль с эстонскими номерами. Проверка обнаружила, что пассажирская таможенная декларация просрочена. Таможенные правила предусматривают, что иностранцы могут ввозить транспортные средства не более чем на один год. Затем по заявлению разрешение продлевается еще на год. Эстонцу нужно было подать заявление еще в конце 2015 года.

По ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ «Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами» гражданин был оштрафован на 1500 рублей.

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