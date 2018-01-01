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сегодня, 13:16
В Иванове мамаша покатила санки с ребенком прямо под колеса машины
Трагедии не произошло благодаря реакции водителя (видео)
В соцсетях появилось видео, вызвавшее бурную реакцию пользователей. Инцидент произошел на одной из ивановских улиц. На кадрах видно, как женщина, которая катит впереди себя санки с ребенком, собирается переходить дорогу в неположенном месте. Не глядя по сторонам и не реагируя на сигналы клаксона, она вывозит коляску на проезжую часть – практически прямо под колеса проезжающего автомобиля. И только хорошая реакция водителя, ударившего по тормозам, уберегает от трагедии.
Большинство пользователей, обсуждающих это видео, не стесняются в выражениях в адрес нерадивой мамаши, рискующей жизнью своего ребенка.
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Комментарии (16)
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А по регистратору дядя разогнался до полтинника, а может и больше. Его нужно на 1500 оштрафовать за его реакцию.
Убрал бы видео и не позорился, добродетель. Из за таких шумахеров и давят людей.