В Иванове мамаша покатила санки с ребенком прямо под колеса машины

Трагедии не произошло благодаря реакции водителя (видео)

В соцсетях появилось видео, вызвавшее бурную реакцию пользователей. Инцидент произошел на одной из ивановских улиц. На кадрах видно, как женщина, которая катит впереди себя санки с ребенком, собирается переходить дорогу в неположенном месте. Не глядя по сторонам и не реагируя на сигналы клаксона, она вывозит коляску на проезжую часть – практически прямо под колеса проезжающего автомобиля. И только хорошая реакция водителя, ударившего по тормозам, уберегает от трагедии.

Большинство пользователей, обсуждающих это видео, не стесняются в выражениях в адрес нерадивой мамаши, рискующей жизнью своего ребенка.

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