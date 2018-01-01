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Новости

сегодня, 13:16

В Иванове мамаша покатила санки с ребенком прямо под колеса машины

Трагедии не произошло благодаря реакции водителя (видео)

В соцсетях появилось видео, вызвавшее бурную реакцию пользователей. Инцидент произошел на одной из ивановских улиц. На кадрах видно, как женщина, которая катит впереди себя санки с ребенком, собирается переходить дорогу в неположенном месте. Не глядя по сторонам и не реагируя на сигналы клаксона, она вывозит коляску на проезжую часть – практически прямо под колеса проезжающего автомобиля. И только хорошая реакция водителя, ударившего по тормозам, уберегает от трагедии.

Большинство пользователей, обсуждающих это видео, не стесняются в выражениях в адрес нерадивой мамаши, рискующей жизнью своего ребенка.



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Комментарии (16)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 13:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Дура. Че еще сказать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Бриджибарджибaев								
							
    • 
							
  • вчера, 13:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тупая пизда, что я еще могу сказать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									urHG								
							
    • 
							
  • вчера, 13:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НЕДОРАЗУМЕНИЕ  КАКОЕ ТО А НЕ МАМАША.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									berlioz								
							
    • 
							
  • вчера, 14:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мне кажется, это бабушка - глухая и слепая. Они так обычно перебегают дорогу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 15:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							глупая овца! интересно как она дожила до такого возраста								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 15:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Одна из ивановских улиц" очень похожа на Василевского. К чему такие секреты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Моникубы Лучше								
							
    • 
							
  • вчера, 15:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да не секреты, просто не уверены ребята								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 15:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ребята уже из офиса не вылезают. Сидят в соцсетях, от туда же и видео тырят, видимо даже не спросив автора, который не указал место. Пора менять название на "Слухи и сплетни".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вася петя								
							
    • 
							
  • вчера, 15:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Там для тупых водятлов восемь знаков "20" и "Дети", с двух сторон школы и ДС. 
    
А по регистратору дядя разогнался до полтинника, а может и больше. Его нужно на 1500 оштрафовать за его реакцию. 
    
Убрал бы видео и не позорился, добродетель. Из за таких шумахеров и давят людей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вася петя								
							
    • 
							
  • вчера, 15:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							что за гомик минусит то всё?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вася петя								
							
    • 
							
  • вчера, 15:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							водила тупой, перелогинься.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Supermax								
							
    • 
							
  • вчера, 16:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							amidiv old, тут один такой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Моникубы Лучше								
							
    • 
							
  • вчера, 15:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							может, им еще выяснить анкетные данные мамаши?точное местоположение тут не особо важно. ареал обитания таких вот "зайцев",которые прыгают по дорогам города, достаточно широк								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 15:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да тут ничего не важно. Зачем узнавать какие-то детали, вылезать из кабинета, и, тем более, куда-то ехать и снимать репортажи? Посидели в Контакте с Одноглазниками и выпуск новостей готов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 19:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Или уже и денег на бензин для машин служебных нетути. :) С капустки тоже по морозу околеешь, а на каллорийное то ли денег нет уже, то ли не лезет после самолечения, переходящего в медикаментозную зависимость. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sergx037								
							
    • 
							
  • вчера, 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							водило не прав!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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