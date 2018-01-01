В Иванове горел торговый павильон

К ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники

Сообщение о возгорании торгового павильона на площади Меланжистов в областном центре поступило на пульт дежурного МЧС 1 февраля в 15.55. В результате пожара огонь повредил конструкцию павильона на площади 1 квадратный метр. По данным ГУ МЧС по ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

поделиться ссылкой:

