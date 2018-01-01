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Новости

сегодня, 12:42

В Иванове горел торговый павильон

К ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники

Сообщение о возгорании торгового павильона на площади Меланжистов в областном центре поступило на пульт дежурного МЧС 1 февраля в 15.55. В результате пожара огонь повредил конструкцию павильона на площади 1 квадратный метр. По данным ГУ МЧС по ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: торговый павильон пожар
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									жигулини								
							
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  • вчера, 13:23
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							 К ликвидации пожара на 1 квадратном метре привлекались 34 человека и 11 единиц техники, вот это да! А если было бы 3 квадратных метра?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									DDD								
							
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  • вчера, 15:03
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							Дело не в том сколько горит,а что и где								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Задействовано было сил и средств?!!! Да у нас любой мужик после 3 литров пива затушить этот квадратный метр! А в конце года вылезают цифры,что было за год задействовано несколько тысяч человек и мы побили рекорд предыдущего года! Нужно выделить ещё средства!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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