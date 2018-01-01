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В Иванове горел торговый павильон
К ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники
Сообщение о возгорании торгового павильона на площади Меланжистов в областном центре поступило на пульт дежурного МЧС 1 февраля в 15.55. В результате пожара огонь повредил конструкцию павильона на площади 1 квадратный метр. По данным ГУ МЧС по ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: торговый павильон пожар
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Комментарии (3)
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- жигулинивчера, 13:23К ликвидации пожара на 1 квадратном метре привлекались 34 человека и 11 единиц техники, вот это да! А если было бы 3 квадратных метра?!
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- DDDвчера, 15:03Дело не в том сколько горит,а что и где
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- *******вчера, 18:27Задействовано было сил и средств?!!! Да у нас любой мужик после 3 литров пива затушить этот квадратный метр! А в конце года вылезают цифры,что было за год задействовано несколько тысяч человек и мы побили рекорд предыдущего года! Нужно выделить ещё средства!