Для многодетных семей введен упрощенный порядок получения льгот на вывоз мусора

В Ивановской области такое право имеют более 7 тысяч семей





Льгота по оплате услуги по вывозу мусора для многодетных семей была введена на региональном уровне с 1 января 2018 года, чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей.

Данная мера поддержки предоставляется всем семьям, имеющим статус многодетных. Для удобства жителей введен упрощенный порядок получения льготы: достаточно обратиться в офис регионального оператора по ТКО с заявлением или направить обращение по электронной почте.

«Пакет документов, который рекомендуется приложить к заявлению, невелик, - отмечает руководитель компании Надежда Гришина. - Это удостоверение многодетной семьи и, по возможности, копии свидетельств о рождении детей. В случае регистрации членов семьи в разных местах, дополнительно предоставляется справка из МФЦ о регистрации членов семьи. Заявления рассматриваются оперативно, уже на следующий месяц семья получит квитанцию на оплату с учетом льготы».

В общей сложности в Ивановской области свыше 7 тысяч многодетных семей. По всей вероятности, большинство из них еще не знает о возможности получить льготу. Регоператор планирует дополнительно распространить информацию через общественные организации, которые объединяют многодетные семьи.

В областном центре для получения льготы можно обратиться в офис регионального оператора по ТКО на ул. Минская, 120Б или на ул. Сакко, 41. Уточнить информацию вы можете, позвонив на многоканальный телефон «горячей линии»: 8-800-100-71-90.

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