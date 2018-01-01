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Новости

сегодня, 12:32

Для многодетных семей введен упрощенный порядок получения льгот на вывоз мусора

В Ивановской области такое право имеют более 7 тысяч семей


Льгота по оплате услуги по вывозу мусора для многодетных семей была введена на региональном уровне с 1 января 2018 года, чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей.

Данная мера поддержки предоставляется всем семьям, имеющим статус многодетных. Для удобства жителей введен упрощенный порядок получения льготы: достаточно обратиться в офис регионального оператора по ТКО с заявлением или направить обращение по электронной почте.

«Пакет документов, который рекомендуется приложить к заявлению, невелик, - отмечает руководитель компании Надежда Гришина. - Это удостоверение многодетной семьи и, по возможности, копии свидетельств о рождении детей. В случае регистрации членов семьи в разных местах, дополнительно предоставляется справка из МФЦ о регистрации членов семьи. Заявления рассматриваются оперативно, уже на следующий месяц семья получит квитанцию на оплату с учетом льготы».

В общей сложности в Ивановской области свыше 7 тысяч многодетных семей. По всей вероятности, большинство из них еще не знает о возможности получить льготу. Регоператор планирует дополнительно распространить информацию через общественные организации, которые объединяют многодетные семьи.

В областном центре для получения льготы можно обратиться в офис регионального оператора по ТКО на ул. Минская, 120Б или на ул. Сакко, 41. Уточнить информацию вы можете, позвонив на многоканальный телефон «горячей линии»: 8-800-100-71-90.



ключевые слова: мусор льготы
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									некто								
							
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  • вчера, 14:18
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							льготы на вывоз мусора - Браво ! 
    

    
след .будут  льготы чистый  воздух только  для  многодетных   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 17:00
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										+1
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							Всё для людей. Сделали невменяемый тариф, а теперь придумывают льготы. Если известно количество семей, зачем заставлять людей куда звонить для уточнения и бегать по кабинетам для получения?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									schnur								
							
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  • вчера, 17:41
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							вы бы уважаемые "коммерсанты" из штанов не выпрыгивали перед выборами со своими позорными мерами с предоставлением льгот! на ваши выборы все равно не пойдем, явку обеспечивайте моревыми и им подобным, а когда с людей сняли последнюю шкуру во главе с формированием монополии по сбору мусора, льгота может быть только одна смена режима и голов с добросовестных чиновников.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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