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Новости

сегодня, 12:18

Житель Ивановской области разобрал часть соседского дома на дрова

Из-за наступивших холодов мужчина мерз, а печь топить было нечем

60-летний житель областного центра обратился с заявлением в полицию, сообщив, что из его нежилого дома, расположенного в Комсомольском районе, было похищено три деревянные двери, часть бревен и обшивка со стены.

Выехавшие на место происшествия полицейские быстро установили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался ранее судимый 57-летний сосед заявителя, проживающий в Комсомольском районе. Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. Со слов задержанного, из-за наступивших холодов, он решил разобрать часть соседнего дома, чтобы топить печь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									berlioz								
							
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  • вчера, 14:28
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										+1
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							А слабо в лес пойти с санками и привезти оттуда хворост? Или купить дрова?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Petrov								
							
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  • вчера, 21:36
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										0
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							Так можно было под окном кудрявую рябину отцу спилить по пьянке на дрова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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