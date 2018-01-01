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Житель Ивановской области разобрал часть соседского дома на дрова
Из-за наступивших холодов мужчина мерз, а печь топить было нечем
60-летний житель областного центра обратился с заявлением в полицию, сообщив, что из его нежилого дома, расположенного в Комсомольском районе, было похищено три деревянные двери, часть бревен и обшивка со стены.
Выехавшие на место происшествия полицейские быстро установили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался ранее судимый 57-летний сосед заявителя, проживающий в Комсомольском районе. Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. Со слов задержанного, из-за наступивших холодов, он решил разобрать часть соседнего дома, чтобы топить печь.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (2)
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- berliozвчера, 14:28А слабо в лес пойти с санками и привезти оттуда хворост? Или купить дрова?
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- Petrovвчера, 21:36Так можно было под окном кудрявую рябину отцу спилить по пьянке на дрова.