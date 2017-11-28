Первый теплоход "Максим Горький" ожидается в Кинешму 7 мая

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сегодня, 12:08
Первый теплоход "Максим Горький" ожидается в Кинешму 7 маяОб этом заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время визита в Кинешму.
Кроме того есть договоренности с одной из компаний о постоянных иностранных туристических группах, которые будут "поставляться" в волжский город.
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Комментарии (3)
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- berliozвчера, 14:21А чего там иностранцам смотреть? Музей не очень богатый, да и находится теперь не в центре. Разве что набережная? Но такие набережные (и покрасивее) в каждом волжском городе.
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