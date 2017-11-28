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Новости

сегодня, 12:08

Первый теплоход "Максим Горький" ожидается в Кинешму 7 мая

Об этом заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время визита в Кинешму. 

Кроме того есть договоренности с одной из компаний о постоянных иностранных туристических группах, которые будут "поставляться" в волжский город. 



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									berlioz								
							
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  • вчера, 14:21
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										-1
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							А чего там иностранцам смотреть? Музей не очень богатый, да и находится теперь не в центре. Разве что набережная? Но такие набережные (и покрасивее) в каждом волжском городе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 20:02
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    • 
										0
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							Возможного инвестора в музей?! Нда, месье понимает толк в извращениях! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 16:26
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										+1
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							Обещать - не значит жениться. Сколько было разных договорённостей, а в итоге на них же всё и заканчивалось - дворец спорта, троллейбусы из Москвы, комбинат в области и т.д.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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