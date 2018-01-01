В Иванове мужчина со стартовым пистолетом совершил разбойное нападение на магазин

Он требовал ранее отобранный у него товар и деньги из кассы

В полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на улице Академической в Иванове, совершено разбойное нападение. Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что вечером в торговый зал магазина зашел неизвестный мужчина. Он взял с прилавка товар и попытался пронести его мимо кассы. Однако это заметил охранник магазина, остановил воришку и забрал похищенное.

Мужчина удалился, но через несколько минут снова вернулся в магазин. Направив в сторону сотрудников торговой точки предмет, похожий на пистолет, злоумышленник потребовал вернуть ему товар и выдать выручку из кассы.

Работники магазина сумели своевременно вызвать полицию, и вскоре подозреваемый в разбойном нападении был задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 36-летний мужчина, который ранее уже неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за кражи. У него был изъят стартовый пистолет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

поделиться ссылкой:

