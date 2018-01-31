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31.01.2018 11:34В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
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В защиту пучежской учительницы, подозреваемой в избиении учеников, создана петиция
Подписанты называют этого педагога мягким, порядочным, терпеливым человеком с большим сердцем
Как мы сообщали ранее, прокуратура Пучежского района требует возбудить уголовное дело в отношении педагога, а также уволить его в связи с применением недопустимых способов воспитания школьников.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что учительница русского языка и литературы одной из школ Пучежа во время уроков неоднократно наносила удары учащимся, в том числе деревянной указкой.
Материалы проведенной проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
После этой новости, подхваченной в том числе федеральными СМИ, на сайте change.org появилась петиция в защиту этого преподавателя. Она обращена к выпускникам, нынешним ученикам лицея, в котором работает педагог, к их родителям, а также ко всем, кто знаком с Валентиной Анатольевной Вавилычевой.
Петиция адресована МО МВД России «Пучежский». На данный момент ее подписали уже около 100 человек.
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Комментарии (2)
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- Abra Kadabra11 минут назадПусть своих детей указкой х3рачит, чужих то бить ей права никто не давал. Вот пусть теперь головой подумает, а не ж0п0й.
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- Ваxтанг Камикaдзе9 минут назадНу а что, раздать детям в школе по деревянной указке и разрешить треснуть этой "мягкой, порядочной и терпеливой" тёте "с большим сердцем" по кумполу. :) Посля окончания процедуры пусть дальше работает. :)