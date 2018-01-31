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Новости

22 минуты назад

В защиту пучежской учительницы, подозреваемой в избиении учеников, создана петиция

Подписанты называют этого педагога мягким, порядочным, терпеливым человеком с большим сердцем

Как мы сообщали ранее, прокуратура Пучежского района требует возбудить уголовное дело в отношении педагога, а также уволить его в связи с применением недопустимых способов воспитания школьников.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что учительница русского языка и литературы одной из школ Пучежа во время уроков неоднократно наносила удары учащимся, в том числе деревянной указкой.

Материалы проведенной проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

После этой новости, подхваченной в том числе федеральными СМИ, на сайте change.org появилась петиция в защиту этого преподавателя. Она обращена к выпускникам, нынешним ученикам лицея, в котором работает педагог, к их родителям, а также ко всем, кто знаком с Валентиной Анатольевной Вавилычевой.

«Валентина Анатольевна имеет солидный педагогический опыт и выпустила не одно поколение учеников, в том числе как классный руководитель. Её ученики принимали участие и показывали высокие результаты во всевозможных конкурсах и олимпиадах. Кроме её профессиональных заслуг и высокой квалификации, многие отмечают, что В.А. – мягкий, порядочный, терпеливый человек с большим сердцем. Воспоминания многих выпускников о ней проникнуты уважением, благодарностью и теплотой. Для многих она стала примером ответственного отношения к делу своей жизни. Настоящая электронная петиция – наша общая попытка заступиться за доброе имя хорошего учителя и хорошего человека», - говорится в обращении защитников педагога.

Петиция адресована МО МВД России «Пучежский». На данный момент ее подписали уже около 100 человек.



ключевые слова: учитель ученики побои петиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Abra Kadabra								
							
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  • 11 минут назад
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										+1
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							Пусть своих детей указкой х3рачит, чужих то бить ей права никто не давал. Вот пусть теперь головой подумает, а не ж0п0й.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • 9 минут назад
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							Ну а что, раздать детям в школе по деревянной указке и разрешить треснуть этой "мягкой, порядочной и терпеливой" тёте "с большим сердцем" по кумполу. :) Посля окончания процедуры пусть дальше работает. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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