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Новости

45 минут назад

Пенсионерка, нарезав колбасы, вонзила нож в сердце своего обидчика

Убийство было совершено в Вичугском районе

63-летняя жительница Вичугского района осуждена за убийство, которое она совершила в сентябре 2017 года.

В один из дней между осужденной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим возник очередной семейный скандал. Во время ссоры злоумышленница подняла нож, которым в тот момент резала колбасу, и ударила им мужчину в грудь, повредив сердце. Осознав, что натворила, женщина вызвала «скорую». Однако, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, раненый скончался.

Суд приговорил пенсионерку к 4 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры ивановской области.



ключевые слова: убийство
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