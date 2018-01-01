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Новости

сегодня, 10:53

Стартует Первый чемпионат Ивановской области по спортивной версии «Что? Где? Когда?»

Как принять участие в интеллектуальном турнире

«Ивановская лига интеллектуального спорта» объявила о проведении в 2018 году первого в истории чемпионата Ивановской области по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Стартовая игра пройдет 3 февраля в 14:00 в научно-производственном объединении «Консультант» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, 10. К участию в чемпионате приглашаются все взрослые и студенческие команды.

Чемпионат пройдет в 4 этапа по сериям. Первая, весенняя, будет состоять из 6 игр, которые пройдут в течение февраля – апреля 2018 года. Далее будут проведены летняя, осенняя и зимняя серии. По итогам всех игр лучшая команда получит звание чемпиона Ивановской области по «Что? Где? Когда?». Победители серий и чемпионата награждаются дипломами, кубками и медалями.

«Все игры чемпионата Ивановской области по «Что? Где? Когда?» проводятся под эгидой Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Все задаваемые вопросы являются исключительно новыми и оригинальными – их готовят профессиональные авторы и редакторы из разных стран мира. Это гарантирует высочайший уровень отбора вопросов, наличие игрового и апелляционного жюри. Кроме того, участие в чемпионате Ивановской области по «Что? Где? Когда?» – шанс отобраться на Чемпионат России и Чемпионат мира по «Что? Где? Когда»?», - сообщили в региональном департаменте молодежной политики и спорта.
Ивановская лига интеллектуального спорта приглашает всех желающих принять участие в интеллектуальных соревнованиях. Состав команды - до 6 человек включительно. В каждой игре предусмотрен организационный взнос за участие (100 рублей с человека). Присоединиться к чемпионату можно, начиная с любой игры, подав заявку на свою команду через интернет по данной ссылке.

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									Трaндычиха								
							
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  • сегодня, 11:09
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							Есть вопрос ко всем "ынтелектуалам": когда Ресурсная Педерация догонит по уровню жизни побежденную Германию например?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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