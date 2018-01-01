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Стартует Первый чемпионат Ивановской области по спортивной версии «Что? Где? Когда?»
Как принять участие в интеллектуальном турнире
«Ивановская лига интеллектуального спорта» объявила о проведении в 2018 году первого в истории чемпионата Ивановской области по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Стартовая игра пройдет 3 февраля в 14:00 в научно-производственном объединении «Консультант» по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, 10. К участию в чемпионате приглашаются все взрослые и студенческие команды.
Чемпионат пройдет в 4 этапа по сериям. Первая, весенняя, будет состоять из 6 игр, которые пройдут в течение февраля – апреля 2018 года. Далее будут проведены летняя, осенняя и зимняя серии. По итогам всех игр лучшая команда получит звание чемпиона Ивановской области по «Что? Где? Когда?». Победители серий и чемпионата награждаются дипломами, кубками и медалями.
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Комментарии (1)
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- Трaндычихасегодня, 11:09Есть вопрос ко всем "ынтелектуалам": когда Ресурсная Педерация догонит по уровню жизни побежденную Германию например?