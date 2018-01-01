В Ивановской области таксист надругался над пассажиркой

Суд приговорил насильника к 4,5 годам колонии особого режима

В Ивановской области вынесен приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в сексуальном насилии.

Преступление было совершено в октябре 2017 года. Ночью потерпевшая села в такси и назвала водителю адрес, куда ее нужно было доставить. По дороге девушка поняла, что таксист едет не по тому маршруту. Испугавшись, пассажирка попыталась выскочить из машины на ходу, но водитель, ударив ее, не дал это сделать.

В конце концов осужденный привез потерпевшую в безлюдное место и заявил ей, что, если она будет сопротивляться, он убьет ее. Затем таксист пересадил девушку на заднее сиденье и надругался над ней.

Ранее осужденный неоднократно отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В судебном заседании подсудимый вину свою признал, принес извинения потерпевшей, а также частично компенсировал ей причиненный моральный вред.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии особого режима с назначением дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

поделиться ссылкой:

