Новости
В Ивановской области таксист надругался над пассажиркой
Суд приговорил насильника к 4,5 годам колонии особого режима
В Ивановской области вынесен приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в сексуальном насилии.
Преступление было совершено в октябре 2017 года. Ночью потерпевшая села в такси и назвала водителю адрес, куда ее нужно было доставить. По дороге девушка поняла, что таксист едет не по тому маршруту. Испугавшись, пассажирка попыталась выскочить из машины на ходу, но водитель, ударив ее, не дал это сделать.
В конце концов осужденный привез потерпевшую в безлюдное место и заявил ей, что, если она будет сопротивляться, он убьет ее. Затем таксист пересадил девушку на заднее сиденье и надругался над ней.
Ранее осужденный неоднократно отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В судебном заседании подсудимый вину свою признал, принес извинения потерпевшей, а также частично компенсировал ей причиненный моральный вред.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии особого режима с назначением дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
- оцените новость:
-
(4)
- 1630
- 7
Комментарии (7)
-
- штукатурсегодня, 10:40яндарбиев ваш выход
-
- Феликс Станиславовичсегодня, 10:49А Яндарбиев-то тут при чем? Он по автолюбительницам, вроде бы, специалист ))
-
- Cамычсегодня, 10:52Службу такси огласите пжлста
-
- ибн абнсегодня, 10:54Название службы такси в студию!
-
- GraveDiggerGсегодня, 11:09Еще одно доказательство, что наши учреждения для осужденных вовсе не исправительные, а передержка
-
- Бриджибарджибаeв58 минут назадПочему нет подробностей,как что ? может щель сама сосалище раскрыла!
-
- fox42 минуты назаджесть, страшно такси вызывать. Всё из=за этой свободной системы такси заказов-любой может начать в ней работать не важно сколько судимостей есть. В результате страдают заказчики.