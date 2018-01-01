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54 минуты назад
ПОСЛУШАЙТЕ! О том, каких чиновниц за преступления наказывают, а каких – нет
И почему (видео)
Как по-разному все-таки оцениваются одни и те же правонарушения, допущенные разными муниципальными служащими. Накануне бывшую главу Плеса и её подчиненную как мошенниц приговорили к штрафам. На двоих - 700 тысяч рублей. А вот несколько лет назад за похожее преступление главе администрации Лежневского района Ольге Кузьмичевой ничего не было. Более того, она даже сохранила свою руководящую должность.
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (1)
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- кошмаровна44 минуты назадчто-то все забыли про Ненастьеву из кохмы, а там тоже был целый букет преступлений, до сих пор на месте зама главы посиживает да и бизнес мужа процветает, посмеивается над прокурорскими да по Венециям ездит