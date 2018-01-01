ПОСЛУШАЙТЕ! О том, каких чиновниц за преступления наказывают, а каких – нет

И почему (видео)

Как по-разному все-таки оцениваются одни и те же правонарушения, допущенные разными муниципальными служащими. Накануне бывшую главу Плеса и её подчиненную как мошенниц приговорили к штрафам. На двоих - 700 тысяч рублей. А вот несколько лет назад за похожее преступление главе администрации Лежневского района Ольге Кузьмичевой ничего не было. Более того, она даже сохранила свою руководящую должность.

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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