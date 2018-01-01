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Новости

вчера, 18:48

В Ивановской области сотрудники МЧС спасли мужчину и ребенка из снежного плена

Отец с 9-летним сыном застряли в полях

31 января 16.50 на пункт связи пожарно-спасательной части № 48 поступило сообщение от водителя о том, что он на своей «девятке» уже несколько часов находится в поле у деревни Волково Нижнеландеховского сельского поселения. Вместе с ним - его 9-летний сын. Автомобиль застрял в снегу с разряженным аккумулятором.

К месту вызова незамедлительно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения части. В 17.20 спасатели на 131-м ЗИЛе, пробившись через сильные заносы, добрались до терпящих бедствие в неисправном автомобиле и эвакуировали легковушку на основную автодорогу. Сотрудники МЧС помогли водителю завести машину, после чего тот, поблагодарив спасателей за оказанную помощь, продолжил свой путь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, мужчина следовал из Южи в Нижний Новгород и, чтобы сократить путь, решил «срезать» по проселочной дороге. «Но автолюбитель забыл о том, что в зимний период проселочные дороги очень быстро заметает снегом. Поэтому не стоит съезжать с основных автодорог и подвергать тем самым риску себя и пассажиров», - говорят спасатели.

В данном случае обошлось все благополучно - сотрудники МЧС России сработали оперативно, и обморожение никто не получил.



ключевые слова: МЧС спасение
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Sanecheg								
							
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  • вчера, 21:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Что у него вместо мозга ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 21:55
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							Тут не автомобиль неисправный, а голова у дятела, который на 9-ке полез на деревенскую дорогу после таких снегопадов. Ну как, сократил путь? Ладно хоть спасателям позвонить смог.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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