В Ивановской области сотрудники МЧС спасли мужчину и ребенка из снежного плена

Отец с 9-летним сыном застряли в полях

31 января 16.50 на пункт связи пожарно-спасательной части № 48 поступило сообщение от водителя о том, что он на своей «девятке» уже несколько часов находится в поле у деревни Волково Нижнеландеховского сельского поселения. Вместе с ним - его 9-летний сын. Автомобиль застрял в снегу с разряженным аккумулятором.

К месту вызова незамедлительно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения части. В 17.20 спасатели на 131-м ЗИЛе, пробившись через сильные заносы, добрались до терпящих бедствие в неисправном автомобиле и эвакуировали легковушку на основную автодорогу. Сотрудники МЧС помогли водителю завести машину, после чего тот, поблагодарив спасателей за оказанную помощь, продолжил свой путь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, мужчина следовал из Южи в Нижний Новгород и, чтобы сократить путь, решил «срезать» по проселочной дороге. «Но автолюбитель забыл о том, что в зимний период проселочные дороги очень быстро заметает снегом. Поэтому не стоит съезжать с основных автодорог и подвергать тем самым риску себя и пассажиров», - говорят спасатели.

В данном случае обошлось все благополучно - сотрудники МЧС России сработали оперативно, и обморожение никто не получил.

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