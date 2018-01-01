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Новости

сегодня, 18:27

Еще один дом для дольщиков СУ-155 введен в эксплуатацию в Иванове

Завершения третьего этапа строительства дома ожидали 168 семей

Многоквартирный дом №38 по улице Рабфаковской областного центра 31 января был переведен на постоянную схему электроснабжения и введен в эксплуатацию.

Выдача ключей дольщикам дома 38 по улице Рабфаковская начнется 6 февраля по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1, кабинет 5. Получить дополнительную информацию, в том числе предварительно записаться, можно по телефону 56-76-08.

Напомним, дом 38 по улице Рабфаковской вводился в строй поэтапно: первая и вторая очереди сданы 30 декабря 2016 года. Во время эксплуатации жилых частей объекта из-за отсутствия постоянного подключения к схеме электроснабжения возникали проблемы с электро- и водоснабжением. На сегодняшний день проблема решена. Завершения третьего этапа строительства дома ожидали 168 семей дольщиков.

Добавим, работы на литере 2 по улице Парижской Коммуны завершены, в настоящее время ведется итоговая проверка по устранению замечаний Стройнадзора. Объект будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.



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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • сегодня, 19:47
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							Эх, сколько же нервов испорчено у дольщиков за свои же деньги.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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