Глава региона лично проверил, как идет переселение пострадавших при обрушении дома юрьевчан

На сегодняшний день уже 8 семей из обрушившейся пятиэтажки получили новые квартиры (фото)

Сегодня, 1 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский лично проверил, какие квартиры приобретены для жителей Юрьевца, пострадавших при обрушении дома в декабре прошлого года.

Глава региона побывал в двух квартирах, где пообщался с жителями, а также обсудил проблемные вопросы с главой Юрьевецкого района Юрием Тимошенко. Напомним, району выделены средства в общем объеме свыше 48,5 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на обеспечение жилыми помещениями пострадавших граждан.

Врио губернатора посетил многоквартирный дом на ул. Титова, где теперь проживает Валентина Косолапкина. Валентина Ивановна – активная общественница, является председателем первичной ветеранской организации, председателем уличного комитета, а в аварийном доме по улице Пушкина на протяжении 18 лет была старшей по дому. Станислав Воскресенский подробно расспросил, как прошло переселение и обустройство на новом месте жительства. Женщина рассказала, что квартира ей нравится, здесь проведен ремонт, сантехника в исправном состоянии, переехала она накануне и сейчас обустраивается. Примерно в этом же районе будут жить еще 9 семей из дома по ул. Пушкина. Хозяйка угостила Станислава Воскресенского и Юрия Тимошенко чаем, в свою очередь глава региона передал Валентине Ивановне подарок на новоселье.

В дом на ул. Юных пионеров переехали супруги Крыловы – Надежда Константиновна и Юрий Михайлович. Однокомнатную квартиру с большой кухней они выбрали сами. Переехали три дня назад, местные администрация и сотрудники МЧС помогли с переездом. В доме на Пушкина Крыловы жили во втором подъезде, который не пострадал, поэтому все вещи и мебель уцелели. Надежда Константиновна поблагодарила руководство области, района за помощь. Станислав Воскресенский также преподнес семье Крыловых подарок.

«На сегодняшний день уже 8 семей из обрушившегося дома получили новые квартиры. Всего же решения приняты по 34 квартирам, документы оформляются. То есть для всех, кто хотел остаться в Юрьевце, есть решение по квартирам. Остальные шесть квартир – это индивидуальные случаи, когда по тем или иным причинам люди не хотят жить в Юрьевце. У каждого своя ситуация, и мы отдельно с ними работаем», - отметил Станислав Воскресенский.

Как добавил глава Юрьевецкого района Юрий Тимошенко, по результатам обследования многоквартирного дома по ул. Пушкина, 33А строение признано аварийным и подлежащим сносу. Сейчас идет заключение договора с организацией, которая будет заниматься сносом. По двум соседним домам № 33 и № 43 также проведено обследование.



«Есть перечень необходимых работ, которые надо провести, но они не критичные, дома в порядке. Для контроля ситуации на стенах этих домов установлены сигнальные маячки. Если будет опасность, будем укреплять строения. На данный момент эти дома не подлежат расселению», - рассказал Юрий Тимошенко.

Напомним, всего в результате чрезвычайной ситуации 22 декабря 2017 года, связанной с обрушением части дома на ул. Пушкина, 33А в Юрьевце, расселят жителей 40 квартир (64 человека).

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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