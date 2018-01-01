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Юрьевец и Кинешму заявят в программу развития малых городов и исторических поселений
Ивановская область примет участие в федеральной программе по развитию малых городов и исторических поселений. Регион включит в заявку Юрьевец и Кинешму. Об этом в четверг, 1 февраля, в ходе рабочей поездки в Юрьевецкий район заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
Напомним, о программе благоустройства малых городов и исторических поселений в 2018 году Президент России Владимир Путин заявил 17 января в подмосковной Коломне на Форуме малых городов и исторических поселений. На реализацию проектов благоустройства в этих муниципальных образованиях будет выделено 5 млрд рублей из федерального бюджета.
Отбор участников программы будет проводиться на конкурсной основе. Муниципалитетам необходимо разработать проекты развития общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. Одним из критериев станет прямое участие граждан во всех процедурах, связанных с конкурсом.
Известно, что победителями конкурса станут 60 малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение для исторических поселений в размере 50 млн рублей, для малых городов - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.
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Комментарии (2)
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- максссвчера, 17:36все правильно! того глядишь лет через 20 газифицируют и дома перестанут обрушаться
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- Dizzzliвчера, 19:19Юрьевец, Кинешма - понятно, но почему нет Шуи? Шуя исторический город.