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Полсотни ивановских полицейских отправились в Ингушетию
Сводный отряд УМВД в течение полугода будет нести службу на территории Северо-Кавказского региона (фото)
Сводный отряд УМВД России по Ивановской области отправился в служебную командировку в Ингушетию. Полицейские сменят своих коллег, которые вот уже полгода несут службу вдали от Иванова.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, представители подразделений уголовного розыска, патрульно-постовой и конвойной служб, кинологи, эксперты-криминалисты в течении полугода будут нести службу на территории Северо-Кавказского региона. Командиром ивановского сводного отряда назначен начальник полиции ОМВД России по Фурмановскому району майор полиции Дмитрий Тихонов.
Основной задачей для откомандированных полицейских по-прежнему остаётся помощь местным сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка.
Врио начальника УМВД полковник полиции Андрей Кульков проверил готовность отряда и обратился к отбывающим сотрудникам. Он пожелал полицейским с честью и достоинством выдержать все тяготы служебной командировки и исправно выполнять поставленные задачи.
Фото: УМВД
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Комментарии (1)
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- служивый2вчера, 18:45Когда все это закончится? В подразделениях нашей области итак работать некому!