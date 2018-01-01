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Новости

сегодня, 16:32

Полсотни ивановских полицейских отправились в Ингушетию

Сводный отряд УМВД в течение полугода будет нести службу на территории Северо-Кавказского региона (фото)

Сводный отряд УМВД России по Ивановской области отправился в служебную командировку в Ингушетию. Полицейские сменят своих коллег, которые вот уже полгода несут службу вдали от Иванова.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, представители подразделений уголовного розыска, патрульно-постовой и конвойной служб, кинологи, эксперты-криминалисты в течении полугода будут нести службу на территории Северо-Кавказского региона. Командиром ивановского сводного отряда назначен начальник полиции ОМВД России по Фурмановскому району майор полиции Дмитрий Тихонов.

Основной задачей для откомандированных полицейских по-прежнему остаётся помощь местным сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка.

Врио начальника УМВД полковник полиции Андрей Кульков проверил готовность отряда и обратился к отбывающим сотрудникам. Он пожелал полицейским с честью и достоинством выдержать все тяготы служебной командировки и исправно выполнять поставленные задачи.

Фото: УМВД



ключевые слова: полиция Ингушетия командировка
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									служивый2								
							
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  • вчера, 18:45
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							Когда все это закончится? В подразделениях нашей области итак работать некому!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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