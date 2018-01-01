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Новости

сегодня, 16:23

Для уборки ивановских улиц закупят новую технику

На эти цели потратят около 30 млн рублей

В ближайшее время для МУП «САЖХ г. Иваново» приобретут 3 новых комбинированных машины, автогрейдер и несколько тракторов для уборки тротуаров (с навесным оборудованием, которое позволит чистить тротуары круглый год). На эти цели потратят около 30 миллионов рублей. Городские власти говорят, что техника появится на улицах города в первой декаде февраля.



ключевые слова: улицы уборка техника
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									poni								
							
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  • вчера, 17:06
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										-1
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							Это хорошо, движение к преображению города)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • вчера, 17:48
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										-1
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							По поводу преображения довольно громко сказано, но уборочной техники остро не хватает. Любое её пополнение - это плюс.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 19:58
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    • 
										+1
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							Неплохо бы и имеющуюся технику использовать, а не имитировать "чистку улиц".
    
Очень часто наблюдаю трактора МУП «САЖХ г. Иваново», медленно едущие с поднятыми скребками - т.е. солярку списывают по максимуму "на уборку", а сами ездят вхолостую...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dizi								
							
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  • вчера, 17:58
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							конечно, всяко лучше, если еще будет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • вчера, 19:42
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    • 
										+1
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							Вы сначала купите, введите в строй, а потом и новость выдавайте! Это не новость, а очередные слухи какие-то.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 22:09
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    • 
										+1
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							Это как с электричкой, про которую много лет каждый новый мэр говорит "вот-вот запустят, уже почти договорились". В итоге всё закончилось мазохизмом таскать электровоз тепловозом.
    
несколько лет назад купили роторный погрузчик Arctic Machine, который якобы грузит 20 кубов за 2 минуты. И где он? У нас полночи по улице елозил обычный ковшовый, ему даже трактор не помог как обычно бывало.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sanecheg								
							
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  • вчера, 21:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто нибудь в администрации помнит поговорку готовь сани летом ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 22:01
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот к лету и приготовят сани.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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