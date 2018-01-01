Для уборки ивановских улиц закупят новую технику

На эти цели потратят около 30 млн рублей

В ближайшее время для МУП «САЖХ г. Иваново» приобретут 3 новых комбинированных машины, автогрейдер и несколько тракторов для уборки тротуаров (с навесным оборудованием, которое позволит чистить тротуары круглый год). На эти цели потратят около 30 миллионов рублей. Городские власти говорят, что техника появится на улицах города в первой декаде февраля.

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