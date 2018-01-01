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сегодня, 16:23
Для уборки ивановских улиц закупят новую технику
На эти цели потратят около 30 млн рублей
В ближайшее время для МУП «САЖХ г. Иваново» приобретут 3 новых комбинированных машины, автогрейдер и несколько тракторов для уборки тротуаров (с навесным оборудованием, которое позволит чистить тротуары круглый год). На эти цели потратят около 30 миллионов рублей. Городские власти говорят, что техника появится на улицах города в первой декаде февраля.
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Комментарии (8)
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Очень часто наблюдаю трактора МУП «САЖХ г. Иваново», медленно едущие с поднятыми скребками - т.е. солярку списывают по максимуму "на уборку", а сами ездят вхолостую...
несколько лет назад купили роторный погрузчик Arctic Machine, который якобы грузит 20 кубов за 2 минуты. И где он? У нас полночи по улице елозил обычный ковшовый, ему даже трактор не помог как обычно бывало.