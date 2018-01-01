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вчера, 10:48Общественные слушания по могильнику в Заволжске переросли в протестную акцию
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«Могильника химотходов» в Заволжске не будет
По информации ivanovonews, в ближайшее время будет объявлено о том, что «могильника» отходов в Заволжском районе не будет.
Напомним, сегодня в Заволжске состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса о создании в районе могильника химических отходов. Заволжане выступили резко против появления в километре от села Бредихино такого химсборника. На сегодняшних слушаниях, которые проходили очень бурно и эмоционально, был просто аншлаг. Доходило до того, что люди требовали отставки главы Заволжского района.
В итоге власти приняли решение пойти навстречу требованиям граждан и приняли решение в ближайшее время никакого «могильника» отходов в Заволжском районе не создавать.
Подробнее об этом смотрите сегодня в программе "Губерния" на телеканале "БАРС"
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А вабще молодцы, стойте на своём. Вот так и надо свои права отстаивать. Уважуха.