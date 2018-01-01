«Могильника химотходов» в Заволжске не будет

По информации ivanovonews, в ближайшее время будет объявлено о том, что «могильника» отходов в Заволжском районе не будет.

Напомним, сегодня в Заволжске состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса о создании в районе могильника химических отходов. Заволжане выступили резко против появления в километре от села Бредихино такого химсборника. На сегодняшних слушаниях, которые проходили очень бурно и эмоционально, был просто аншлаг. Доходило до того, что люди требовали отставки главы Заволжского района.

В итоге власти приняли решение пойти навстречу требованиям граждан и приняли решение в ближайшее время никакого «могильника» отходов в Заволжском районе не создавать.



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