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Новости

вчера, 15:11

«Могильника химотходов» в Заволжске не будет

По информации ivanovonews, в ближайшее время будет объявлено о том, что «могильника» отходов в Заволжском районе не будет.

Напомним, сегодня в Заволжске состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса о создании в районе могильника химических отходов. Заволжане выступили резко против появления в километре от села Бредихино такого химсборника. На сегодняшних слушаниях, которые проходили очень бурно и эмоционально, был просто аншлаг. Доходило до того, что люди требовали отставки главы Заволжского района.

В итоге власти приняли решение пойти навстречу требованиям граждан и приняли решение в ближайшее время никакого «могильника» отходов в Заволжском районе не создавать.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе "Губерния" на телеканале "БАРС"



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Vitalina								
							
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  • вчера, 15:28
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    • 
										+1
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							Молодцы жители Заволжска. Жалко отставки не будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									walera								
							
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  • вчера, 15:42
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    • 
										+1
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							Теперь "гостей" надо ждать в других районах								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									санчес								
							
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  • вчера, 15:55
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										+1
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							Могильника не будет...а чем займётся тогда химзавод ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
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  • вчера, 16:10
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										+1
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							Написали же " в ближайшее время" могильника не будет. Т.е. до 18 марта не будет, а там вторую серию включат.
    
А вабще молодцы, стойте на своём. Вот так и надо свои права отстаивать. Уважуха.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lkoiuy01								
							
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  • вчера, 16:10
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										+1
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							КАКИЕ МОЛОДЦЫ ЖИТЕЛИ ВОТ В ЧЁМ СИЛА!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 17:38
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										-1
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							народ схавал подачку власти перед выборами								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • вчера, 19:43
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										+1
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							Везде-бы так, Ивановцы какие-то инфантильные!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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