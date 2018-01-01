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вчера, 14:49
В Ивановской области 100 управляющих компаний задолжали за электроэнергию почти 33 млн рублей
Некоторые УК предпочли расплатиться с «ЭСК Гарант», не дожидаясь вступления в силу решения суда
По данным на январь, 100 управляющих организаций Ивановской области с прошлого года должны «ЭСК Гарант» 32,7 млн рублей за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды. Для взыскания задолженности энергосбытовая компания обратилась не только в суд, но и в прокуратуру. После этого сразу несколько управляющих компаний областного центра полностью либо частично рассчитались с гарантирующим поставщиком.
«Первые деньги, более 5,5 млн рублей, уже поступили на расчетный счет компании, причем во всех случаях должники не стали дожидаться, когда решение суда вступит в законную силу, и перечислили деньги добровольно», - сообщает пресс-служба «ЭСК Гарант».
ключевые слова: управляющие компании электроэнергия задолженность
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