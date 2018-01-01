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В Иванове неработающих пенсионеров будут обучать компьютерной грамотности
Как пройти курс обучения
С 5 февраля в Ивановском комплексном центре социального обслуживания населения начинается прием заявлений от неработающих пенсионеров (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) на обучение компьютерной грамотности.
Как пояснили в департаменте соцзащиты Ивановской области, право на обучение компьютерной грамотности имеют неработающие пенсионеры, постоянно проживающих и получающие пенсию на территории Ивановской области. Неработающий пенсионер может воспользоваться возможностью прохождения обучения однократно.
Для того чтобы обучиться компьютерной грамотности, необходимо не позднее 15 мая 2018 года лично обратиться в комплексный центр соцобслуживания, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52 (организационно-методическое отделение) с заявлением и документами:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- трудовая книжка;
- документ, подтверждающий получение заявителем пенсии на территории Ивановской области.
Указанные документы могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях с обязательным предоставлением подлинника.
После окончания учебы неработающие пенсионеры получат документ, подтверждающий прохождение ими обучения компьютерной грамотности.
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Комментарии (3)
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- ЕщеОдинПрохожийсегодня, 17:24Кто-то знает, какую пользу для пенсионера будет иметь документ, подтверждающий прохождение обучения компьютерной грамотности? Кроме чувства глубокого внутреннего удовлетворения?
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- с районасегодня, 19:46А безработных перепрофилировать (после развала почти всех предприятий города) не нужно?
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- ЕщеОдинПрохожийсегодня, 21:03У меня знакомый 59 лет всю жизнь проработал с компьютером, и нигде по профилю его не берут. А в центре занятости упорно предлагают вакансии дворника. Он бы перепрофилировался в слесаря, токаря, да возраст не тот.
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