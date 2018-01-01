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Новости

сегодня, 14:28

В Иванове неработающих пенсионеров будут обучать компьютерной грамотности

Как пройти курс обучения

С 5 февраля в Ивановском комплексном центре социального обслуживания населения начинается прием заявлений от неработающих пенсионеров (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) на обучение компьютерной грамотности.

Как пояснили в департаменте соцзащиты Ивановской области, право на обучение компьютерной грамотности имеют неработающие пенсионеры, постоянно проживающих и получающие пенсию на территории Ивановской области. Неработающий пенсионер может воспользоваться возможностью прохождения обучения однократно.

Для того чтобы обучиться компьютерной грамотности, необходимо не позднее 15 мая 2018 года лично обратиться в комплексный центр соцобслуживания, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52 (организационно-методическое отделение) с заявлением и документами:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- трудовая книжка;

- документ, подтверждающий получение заявителем пенсии на территории Ивановской области.

Указанные документы могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях с обязательным предоставлением подлинника.

После окончания учебы неработающие пенсионеры получат документ, подтверждающий прохождение ими обучения компьютерной грамотности.



ключевые слова: пенсионеры компютер обучение
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
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  • сегодня, 17:24
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							Кто-то знает, какую пользу для пенсионера будет иметь документ, подтверждающий прохождение обучения компьютерной грамотности? Кроме чувства глубокого внутреннего удовлетворения?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 19:46
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							А безработных перепрофилировать (после развала почти всех предприятий города) не нужно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
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  • сегодня, 21:03
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							У меня знакомый 59 лет всю жизнь проработал с компьютером, и нигде по профилю его не берут. А в центре занятости упорно предлагают вакансии дворника. Он бы перепрофилировался в слесаря, токаря, да возраст не тот.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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