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Новости

вчера, 14:03

Житель Ивановской области изрезал ножом свою сестру и скрылся

Полиция задержала злоумышленника

В полицию поступило сообщение от врача Кинешемской ЦРБ о том, что оказана медицинская помощь 41-летней женщине. Медики диагностировали у пациентки колото-резаное ранение предплечья и проникающее ранение в брюшную полость.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что в одном из домов по улице Краснофлотской между потерпевшей и ее братом произошел конфликт. Во время ссоры 33-летний мужчина нанес сестре два удара ножом и скрылся.

«В ходе проведенных розыскных мероприятий подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается тяжесть телесных повреждений. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: родственники нож ранение полиция
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