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сегодня, 13:12
Среди ивановских водителей искали должников
Результаты совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели в Иванове и Ивановском районе совместный рейд. Инспекторы ДПС останавливали транспорт, а приставы по базе данных проверяли водителей на наличие неоплаченных долгов.
Всего было проверено 150 автовладельцев. В базе судебных приставов числились исполнительные производства в отношении 25 человек. Им вручили требования о явке на прием в отдел судебных приставов, чтобы оплатить имеющиеся у них задолженности либо представить документы об оплате.
ключевые слова: водители задолженность судебные приставы рейд
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Комментарии (2)
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- ЙЯdЪвчера, 13:25А че только автовладельцев? Окружили район, сконцентрировали всех попавших в одном месте, и выпускайте по одному, после проверки на долги, лояльность властям, СПИД и туберкулез.
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- Тутушний Явчера, 17:27Правильно)