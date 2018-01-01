Среди ивановских водителей искали должников

Результаты совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели в Иванове и Ивановском районе совместный рейд. Инспекторы ДПС останавливали транспорт, а приставы по базе данных проверяли водителей на наличие неоплаченных долгов.

Всего было проверено 150 автовладельцев. В базе судебных приставов числились исполнительные производства в отношении 25 человек. Им вручили требования о явке на прием в отдел судебных приставов, чтобы оплатить имеющиеся у них задолженности либо представить документы об оплате.

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