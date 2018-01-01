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Новости

сегодня, 13:12

Среди ивановских водителей искали должников

Результаты совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели в Иванове и Ивановском районе совместный рейд. Инспекторы ДПС останавливали транспорт, а приставы по базе данных проверяли водителей на наличие неоплаченных долгов.

Всего было проверено 150 автовладельцев. В базе судебных приставов числились исполнительные производства в отношении 25 человек. Им вручили требования о явке на прием в отдел судебных приставов, чтобы оплатить имеющиеся у них задолженности либо представить документы об оплате.



ключевые слова: водители задолженность судебные приставы рейд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 13:25
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										+1
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							А че только автовладельцев? Окружили район, сконцентрировали всех попавших в одном месте, и выпускайте по одному, после проверки на долги, лояльность властям, СПИД и туберкулез.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутушний Я								
							
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  • вчера, 17:27
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							Правильно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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