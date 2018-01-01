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Новости

вчера, 12:55

Десантники совершат двухнедельный лыжный переход из Иванова в Рязань

В областном центре пройдет акция «Сильная армия - сильная Россия»

В субботу, 3 февраля, в 13.00 на площади Пушкина пройдет акция «Сильная армия – сильная Россия», приуроченная к 100-летию образования Красной Армии.

В рамках мероприятия состоится выступление военного оркестра. Также пройдут показательные выступления по рукопашному бою. Военно-патриотические песни исполнит дивизионный вокально-инструментальный ансамбль «Синева». На площади будет работать выставка военной техники и полевая кухня, где все желающие смогут попробовать солдатскую кашу.

В этот же день будет дан старт акции военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые примут участие в лыжном переходе, посвященном 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Военнослужащие совершат двухнедельный переход по маршруту Иваново – Кохма – Шуя – Ковров - Гусь-Хрустальный - Рязань. Бойцы преодолеют более 400 км на лыжах. В городах, где предусмотрены остановки, для жителей будут организованы показательные выступления воинов-десантников и концертные программы в исполнении военного оркестра. В переходе примут участие представители всех частей воинского соединения, имеющие отличную спортивную подготовку. Параллельно с ивановскими бойцами команды всех десантных частей России на лыжах направятся в Рязань. В общей сложности они преодолеют 7,5 тысяч километров и финишируют 20 февраля.



ключевые слова: армия десант акция
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Сергей Шеронов								
							
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  • вчера, 15:22
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										+1
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							Лыжный переход Нерчинск — Москва, Длительность перехода составила 95 дней, из них ходовых — 74 дня. Среднесуточная скорость — 93,4 км.стартовали из Нерчинска 7 ноября 1934 года и финишировали в Москве 12 февраля 1935 года (вместе с лыжниками перехода Бочкарево — Москва).
    

    
Лыжный переход Улан-Удэ — Москва — пеше-лыжный переход в СССР, совершенный советскими лыжницами в 1936—1937 годах. Первые 1000 км были пройдены пешком, остальные — на лыжах.
    

    
Я рад, что возрождение спорта пошло.  Фильмы, акции и тд.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Владимир Щелкунов								
							
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  • вчера, 17:11
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							Долой ВДВ,долой голубых в беретах цвета неба!Навальный 20!8.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вася топор								
							
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  • вчера, 18:13
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							вова   сосеш ты  у собчак или у  навального причем тут ребята  Десантники								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • вчера, 18:59
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										+1
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							Ребята, вам сил, терпения, крепкого плеча друга с трудную минуту 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вася топор								
							
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  • вчера, 19:30
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										0
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							в
    
    
    
Владимир Щелкунов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вася топор								
							
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  • вчера, 19:32
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							 Щелкунов    это у тебя фамилия такая?сосвучна с Щекачов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вася топор								
							
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  • вчера, 19:33
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							колись щекач								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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