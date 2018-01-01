Десантники совершат двухнедельный лыжный переход из Иванова в Рязань

В областном центре пройдет акция «Сильная армия - сильная Россия»

В субботу, 3 февраля, в 13.00 на площади Пушкина пройдет акция «Сильная армия – сильная Россия», приуроченная к 100-летию образования Красной Армии.

В рамках мероприятия состоится выступление военного оркестра. Также пройдут показательные выступления по рукопашному бою. Военно-патриотические песни исполнит дивизионный вокально-инструментальный ансамбль «Синева». На площади будет работать выставка военной техники и полевая кухня, где все желающие смогут попробовать солдатскую кашу.

В этот же день будет дан старт акции военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые примут участие в лыжном переходе, посвященном 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Военнослужащие совершат двухнедельный переход по маршруту Иваново – Кохма – Шуя – Ковров - Гусь-Хрустальный - Рязань. Бойцы преодолеют более 400 км на лыжах. В городах, где предусмотрены остановки, для жителей будут организованы показательные выступления воинов-десантников и концертные программы в исполнении военного оркестра. В переходе примут участие представители всех частей воинского соединения, имеющие отличную спортивную подготовку. Параллельно с ивановскими бойцами команды всех десантных частей России на лыжах направятся в Рязань. В общей сложности они преодолеют 7,5 тысяч километров и финишируют 20 февраля.

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