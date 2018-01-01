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Новости

сегодня, 12:30

Вынесен приговор бывшему руководителю администрации Плеса

Татьяна Бебина признана виновной в мошенничестве

В Ивановской области вынесен приговор суда бывшим главе администрации Плесского городского поселения Татьяне Бебиной и ведущему специалисту администрации Плесского городского поселения Татьяне Бычковой. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Следствием и судом установлено, что в 2013 году Бебина и Бычкова, используя свое служебное положение, предоставили своим близким родственникам на условиях социального найма две квартиры, находящиеся в собственности Плеса. Затем путем подлога чиновницы изготовили фиктивные документы, дающие им право на приватизацию данных квартир.

В результате совместных мошеннических действий Бебиной и Бычковой их родственники незаконно приобрели право собственности на две квартиры в одном из домов на улице Советской. Городу был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

«Приговором суда Бебиной назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, Бычковой назначено наказание в виде штрафа размере 300 тысяч рублей. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: чиновник мошенничество суд приговор
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Ну и? В сухом остатке они за 700 килорублей заимели 2 квартиры на набережной Волги? 
    
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Позор!!!...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 17:41
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							и фсЁ??? судьи видать нахимичили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Вынесен приговор бывшему руководителю администрации Плеса
				
сегодня, 12:30

				

				Вынесен приговор бывшему руководителю администрации Плеса 
								

					
	 Татьяна Бебина признана виновной в мошенничестве
				

				

	    			
    
	    				
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