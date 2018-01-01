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Вынесен приговор бывшему руководителю администрации Плеса
Татьяна Бебина признана виновной в мошенничестве
В Ивановской области вынесен приговор суда бывшим главе администрации Плесского городского поселения Татьяне Бебиной и ведущему специалисту администрации Плесского городского поселения Татьяне Бычковой. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.
Следствием и судом установлено, что в 2013 году Бебина и Бычкова, используя свое служебное положение, предоставили своим близким родственникам на условиях социального найма две квартиры, находящиеся в собственности Плеса. Затем путем подлога чиновницы изготовили фиктивные документы, дающие им право на приватизацию данных квартир.
В результате совместных мошеннических действий Бебиной и Бычковой их родственники незаконно приобрели право собственности на две квартиры в одном из домов на улице Советской. Городу был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.
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