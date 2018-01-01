Новости
сегодня, 12:18
Ивановский студент стал призером Первенства России по пауэрлифтингу
Фото
В Москве состоялось Первенство России по пауэрлифтингу (классическому жиму). Студент-перворазрядник, магистрант факультета химической техники и кибернетики ИГХТУ Алексей Сунцов в весовой категории 53 кг с результатом 82,5 кг занял 3 место среди юниоров (19-23 лет). Тренирует ивановского спортсмена В.К. Вагинян.
ключевые слова: пауэрлифтинг Первенство России
- оцените новость:
-
(0)
- 826
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 16:56Юрьевец и Кинешму заявят в программу развития малых городов и исторических поселений
Одним из критериев попадания в программу станет прямое участие граждан в процедурах, связанных с конкурсом
-
(0)
- 556
сегодня, 15:11«Могильника химотходов» в Заволжске не будет
-
(3)
- 2032
сегодня, 12:30Вынесен приговор бывшему руководителю администрации Плеса
Татьяна Бебина признана виновной в мошенничестве
-
(0)
- 2221
сегодня, 11:51Молодежной политикой региона будет заниматься другой департамент
-
(1)
- 2381