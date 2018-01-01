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Новости

сегодня, 12:18

Ивановский студент стал призером Первенства России по пауэрлифтингу

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В Москве состоялось Первенство России по пауэрлифтингу (классическому жиму). Студент-перворазрядник, магистрант факультета химической техники и кибернетики ИГХТУ Алексей Сунцов в весовой категории 53 кг с результатом 82,5 кг занял 3 место среди юниоров (19-23 лет). Тренирует ивановского спортсмена В.К. Вагинян.



ключевые слова: пауэрлифтинг Первенство России
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Юрьевец и Кинешму заявят в программу развития малых городов и исторических поселений 
				
сегодня, 16:56

				

				Юрьевец и Кинешму заявят в программу развития малых городов и исторических поселений  
								

					Одним из критериев попадания в программу станет прямое участие граждан в процедурах, связанных с конкурсом				

				

	    			
    
	    				
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	       		Вынесен приговор бывшему руководителю администрации Плеса
				
сегодня, 12:30

				

				Вынесен приговор бывшему руководителю администрации Плеса 
								

					
	 Татьяна Бебина признана виновной в мошенничестве
				

				

	    			
    
	    				
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