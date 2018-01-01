Ивановский студент стал призером Первенства России по пауэрлифтингу

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В Москве состоялось Первенство России по пауэрлифтингу (классическому жиму). Студент-перворазрядник, магистрант факультета химической техники и кибернетики ИГХТУ Алексей Сунцов в весовой категории 53 кг с результатом 82,5 кг занял 3 место среди юниоров (19-23 лет). Тренирует ивановского спортсмена В.К. Вагинян.

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