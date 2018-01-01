В Иванове откроется фотовыставка, разрушающая стереотипы

3 февраля в 15.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится открытие фотовыставки людей с ограниченными возможностями здоровья «Иллюзия».

На выставке будут представлены фотоработы, отражающие жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам авторов проекта, выставка – это способ разрушить стереотипы, созданные обществом в отношение людей с ограниченными возможностями здоровья:



«Проект «Illusion» - это борьба с негативом, поскольку любой стереотип - лишь видимость, иллюзия».

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