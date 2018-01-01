Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 12:07

В Иванове откроется фотовыставка, разрушающая стереотипы

3 февраля в 15.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится открытие фотовыставки людей с ограниченными возможностями здоровья «Иллюзия».

На выставке будут представлены фотоработы, отражающие жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам авторов проекта, выставка – это способ разрушить стереотипы, созданные обществом в отношение людей с ограниченными возможностями здоровья:

«Проект «Illusion» - это борьба с негативом, поскольку любой стереотип - лишь видимость, иллюзия».



ключевые слова: фотовыставка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 923
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 12:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А это (разрушение стереотипов) не опасно перед выборами?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 21:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё нормально. У нас же импортозамещение. По-русски же написано  - ILLUSION. Самое то для мероприятия местного масштаба.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •