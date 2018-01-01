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вчера, 12:07
В Иванове откроется фотовыставка, разрушающая стереотипы
3 февраля в 15.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится открытие фотовыставки людей с ограниченными возможностями здоровья «Иллюзия».
На выставке будут представлены фотоработы, отражающие жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам авторов проекта, выставка – это способ разрушить стереотипы, созданные обществом в отношение людей с ограниченными возможностями здоровья:
«Проект «Illusion» - это борьба с негативом, поскольку любой стереотип - лишь видимость, иллюзия».
ключевые слова: фотовыставка
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Комментарии (2)
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- ЙЯdЪвчера, 12:28А это (разрушение стереотипов) не опасно перед выборами?
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- Софоклвчера, 21:49Всё нормально. У нас же импортозамещение. По-русски же написано - ILLUSION. Самое то для мероприятия местного масштаба.