Молодежной политикой региона будет заниматься другой департамент

По нашей информации, с 1 марта произойдут структурные изменения в департаменте молодежной политики и спорта Ивановской области. С этого дня ведомство будет заниматься только спортом, а молодежная политика отойдет департаменту образования.

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