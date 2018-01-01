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38 секунд назад
Молодежной политикой региона будет заниматься другой департамент
По нашей информации, с 1 марта произойдут структурные изменения в департаменте молодежной политики и спорта Ивановской области. С этого дня ведомство будет заниматься только спортом, а молодежная политика отойдет департаменту образования.
ключевые слова: спорт молодежная политика
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