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В Иванове пройдет Первенство ЦФО по волейболу
Расписание игр
С 5 по 8 февраля на базе cпециализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 города Иваново состоится Первенство Центрального федерального округа России по волейболу среди девочек 2004-2005 годов рождения.
В турнире наряду с Ивановской, примут участие команды из Воронежской, Рязанской и Брянской областей. Команда, занявшая первое место, примет участие в финале Первенства России, который состоится в мае этого года.
Программа соревнований:
6 февраля
10.00 - встреча команд Иваново - Рязань;
11.30 - парад участников соревнований;
12.00 - встреча команд Воронеж – Брянск;
7 февраля
10.00 - встреча команд Иваново - Брянск;
11.30 - встреча команд Рязань - Воронеж;
8 февраля
10.00 - встреча команд Иваново - Воронеж;
11.30 - встреча команд Брянск - Рязань.
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