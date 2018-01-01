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Новости

27 минут назад

В Иванове пройдет Первенство ЦФО по волейболу

Расписание игр

С 5 по 8 февраля на базе cпециализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 города Иваново состоится Первенство Центрального федерального округа России по волейболу среди девочек 2004-2005 годов рождения.

В турнире наряду с Ивановской, примут участие команды из Воронежской, Рязанской и Брянской областей. Команда, занявшая первое место, примет участие в финале Первенства России, который состоится в мае этого года.

Программа соревнований:

6 февраля

10.00 - встреча команд Иваново - Рязань;

11.30 - парад участников соревнований;

12.00 - встреча команд Воронеж – Брянск;

7 февраля

10.00 - встреча команд Иваново - Брянск;

11.30 - встреча команд Рязань - Воронеж;

8 февраля

10.00 - встреча команд Иваново - Воронеж;

11.30 - встреча команд Брянск - Рязань.



ключевые слова: спорт волейбол
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