В ДТП напротив «Ясеня» в Иванове водитель легковушки получил травму позвоночника

Столкнулись легковой автомобиль и фургон (фото)

Авария на проспекте Строителей, прямо напротив торгового центра «Ясень», произошла 31 января около 10 часов утра. 51-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» при повороте налево столкнулся с фургоном Fuso.

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил перелом отростка позвонка поясничной области. На него оформлен административный протокол, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: УГИБДД

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