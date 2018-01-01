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Новости

38 минут назад

В ДТП напротив «Ясеня» в Иванове водитель легковушки получил травму позвоночника

Столкнулись легковой автомобиль и фургон (фото)

Авария на проспекте Строителей, прямо напротив торгового центра «Ясень», произошла 31 января около 10 часов утра. 51-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» при повороте налево столкнулся с фургоном Fuso.

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил перелом отростка позвонка поясничной области. На него оформлен административный протокол, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									РЕМАРКа								
							
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  • 22 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Авариями сейчас никого не удивишь.Но вот дпсники "радуют глаз" всё больше и больше.Почему же они всётаки такие шарообразные?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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