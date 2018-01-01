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38 минут назад
В ДТП напротив «Ясеня» в Иванове водитель легковушки получил травму позвоночника
Столкнулись легковой автомобиль и фургон (фото)
Авария на проспекте Строителей, прямо напротив торгового центра «Ясень», произошла 31 января около 10 часов утра. 51-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» при повороте налево столкнулся с фургоном Fuso.
В результате ДТП водитель «Тойоты» получил перелом отростка позвонка поясничной области. На него оформлен административный протокол, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (1)
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- РЕМАРКа22 минуты назадАвариями сейчас никого не удивишь.Но вот дпсники "радуют глаз" всё больше и больше.Почему же они всётаки такие шарообразные?