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Новости

сегодня, 10:48

Общественные слушания по могильнику в Заволжске переросли в протестную акцию

Народ требует отставки главы района (фото, видео)

Сегодня жители Заволжска собрались на публичные слушания по обсуждению вопроса о создании в районе могильника химических отходов. Заволжане выступают резко против появления в километре от села Бредихино такого химсборника.

На слушания пришло очень много народу. Почти сразу же мероприятие переросло в самую настоящую протестную акцию. Дошло до того, что люди стали требовать отставки главы Заволжского района. Конструктивного обсуждения вопроса не получилось. В итоге слушания были перенесены на 13.00.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Владимир Щелкунов								
							
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  • 36 минут назад
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							Даешь самоуправление!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг             Камикадзе								
							
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  • 34 минуты назад
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							Началось, кажись. :) Да здравствует Заволжская Народная Республика. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									oiuytr								
							
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  • 31 минуту назад
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							Давайте всю химию из Питера в Волгу!!! Пока все не вымрем и не потравимся1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									neznakomka								
							
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  • 19 минут назад
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							Слушания перенесены на 13.00. Они пройдут сегодня 1 февраля в Городском доме культуры по адресу: ул.Фрунзе, д. 1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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