Общественные слушания по могильнику в Заволжске переросли в протестную акцию

Народ требует отставки главы района ( фото, видео )



Сегодня жители Заволжска собрались на публичные слушания по обсуждению вопроса о создании в районе могильника химических отходов. Заволжане выступают резко против появления в километре от села Бредихино такого химсборника.

На слушания пришло очень много народу. Почти сразу же мероприятие переросло в самую настоящую протестную акцию. Дошло до того, что люди стали требовать отставки главы Заволжского района. Конструктивного обсуждения вопроса не получилось. В итоге слушания были перенесены на 13.00.

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