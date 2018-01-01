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сегодня, 10:48
Общественные слушания по могильнику в Заволжске переросли в протестную акцию
Народ требует отставки главы района (фото, видео)
Сегодня жители Заволжска собрались на публичные слушания по обсуждению вопроса о создании в районе могильника химических отходов. Заволжане выступают резко против появления в километре от села Бредихино такого химсборника.
На слушания пришло очень много народу. Почти сразу же мероприятие переросло в самую настоящую протестную акцию. Дошло до того, что люди стали требовать отставки главы Заволжского района. Конструктивного обсуждения вопроса не получилось. В итоге слушания были перенесены на 13.00.
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Комментарии (4)
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- Владимир Щелкунов36 минут назадДаешь самоуправление!
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- Вахтанг Камикадзе34 минуты назадНачалось, кажись. :) Да здравствует Заволжская Народная Республика. :)
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- oiuytr31 минуту назадДавайте всю химию из Питера в Волгу!!! Пока все не вымрем и не потравимся1
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- neznakomka19 минут назадСлушания перенесены на 13.00. Они пройдут сегодня 1 февраля в Городском доме культуры по адресу: ул.Фрунзе, д. 1