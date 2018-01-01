В Иванове пройдет всероссийский фестиваль детского экранного творчества

Накануне состоялось первое совещание координационного совета мероприятия (фото)

Создан координационный совет Всероссийского фестиваля детского экранного творчества «Все медиа детям», который пройдет в Иванове с 1 по 5 марта 2018 года. 29 января состоялось первое совещание по вопросам организации творческих командировок детей и подростков на различные предприятия, находящиеся на территории города.

Во время Фестиваля участники совместно с приглашенными медиаперсонами России (ведущими мультипликаторами, журналистами и актерами) будут выполнять конкурсные задания по направлениям: «мультипликация», «телевидение и радио», «кино». Съемочными площадками станут торговые и оздоровительные центры, кафе, охранные объединения, аэропорт, цирк, фабрика игрушек, кинотеатры, образовательные и культурные учреждения.

Для справки:

Организатором Фестиваля выступает АНО «Детский центр кино-видео творчества «ЛЮТиК» при поддержке ООДО «Лига юных журналистов России», Межрегиональной общественной организации «Детское медийное объединение «Бумеранг» и Творческого объединения «ЮНПРЕСС». Генеральный партнер – депутат Ивановской областной Думы Виктор Торопов.

поделиться ссылкой:

