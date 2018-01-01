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Новости

сегодня, 19:28

Воскресенского назвали "человеком из министерства" со свежим взглядом и желанием менять ситуацию

Агентство ИТАР-ТАСС провело опрос политологов  на тему о первых результатах работы новых глав регионов, где в конце 2017 года были назначены новые губернаторы.
"Новые исполняющие обязанности губернаторов, назначенные президентом РФ осенью 2017 года, активно вникают в проблемы территорий, мирят региональные элиты и лоббируют выделение дополнительного финансирования. Первые ощутимые результаты своей работы им необходимо предъявить к предстоящим 18 марта президентским выборам, от которых во многом будет зависеть карьера новых руководителей регионов" - резюмируют выводы опрошенных политологов в ИТАР-ТАСС.
По мнению политолога Евгения Минченко, "...новые главы регионов входят в курс дела в регионах, разбираются в проблемах, знакомятся с местными элитами, демонстрируют федеральный лоббистский ресурс и имеющиеся у них возможности дополнительного финансирования, но это заметно только в регионах и никак не видно на фоне страны. Есть еще эффект "медового месяца": от новых людей в регионах ожидания завышенные"
Эксперты отмечают, что большинство регионов, где в конце прошлого года были назначены новые руководители, находятся в достаточно сложной экономической ситуации. Поэтому, считают они, первые решения и. о. губернаторов были направлены на создание условий для роста.
Ситуацию в Ивановской области прокомментировала член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева: "Новый руководитель региона 41-летний Станислав Воскресенский пытается по-новому взглянуть на Ивановскую область и ее будущее. Решение застарелых социальных проблем, с одной стороны, параллельная работа по новым стратегическим направлениям развития области, с другой, ребрендинг территории в целом, с третьей, это интересный и редкий подход". По словам, Курбангалеевой, раньше Ивановская область была известна машиностроением и, в особенности, текстилем, а врио губернатора начинает позиционировать регион, например, как крупный образовательный центр. "Человек из федерального министерства со свежим взглядом и желанием менять ситуацию может стать хорошим лоббистом пока еще депрессивной территории на уровне всей страны", - добавила она.

Запуск скоростного железнодорожного сообщения с Москвой, (Воскресенский договорился с РЖД о запуске "Ласточки") в ИТАР-ТАСС назвали "первым проектом Воскресенского". Из-за устаревшей железнодорожной инфраструктуры специально для этого проекта компания "Трансмашхолдинг" разработает новый тепловоз. 


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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 22:38
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							Ну эксперт не так уж и загнула в PR-сторону - на фоне остальных "педагогов", раздающих дипломы откровенно необучаемым, наши образовательные учреждения смотрятся очень неплохо. :) Имеющиеся проблемы это косяки всей системы образования, на местном уровне не решаемые, это федералов задача. :) То, что удалось реформировать оставшееся от Союза наследство и превратить в достаточно эффективную систему подготовки, соответствующую современным требованиям, уже неплохо. :) По крайней мере, стала очевидна порочность советской системы образования и на практике выяснили, что нужно делать вместо этого. :) Так что, тут как бы, область явно в передовиках. :) С остальным - так это тоже часть старых ещё задумок по выправлению доставшихся по наследству от Союза косяков. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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