Воскресенского назвали "человеком из министерства" со свежим взглядом и желанием менять ситуацию

По мнению политолога Евгения Минченко, "...новые главы регионов входят в курс дела в регионах, разбираются в проблемах, знакомятся с местными элитами, демонстрируют федеральный лоббистский ресурс и имеющиеся у них возможности дополнительного финансирования, но это заметно только в регионах и никак не видно на фоне страны. Есть еще эффект "медового месяца": от новых людей в регионах ожидания завышенные"

Ситуацию в Ивановской области прокомментировала член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева: "Новый руководитель региона 41-летний Станислав Воскресенский пытается по-новому взглянуть на Ивановскую область и ее будущее. Решение застарелых социальных проблем, с одной стороны, параллельная работа по новым стратегическим направлениям развития области, с другой, ребрендинг территории в целом, с третьей, это интересный и редкий подход". По словам, Курбангалеевой, раньше Ивановская область была известна машиностроением и, в особенности, текстилем, а врио губернатора начинает позиционировать регион, например, как крупный образовательный центр. "Человек из федерального министерства со свежим взглядом и желанием менять ситуацию может стать хорошим лоббистом пока еще депрессивной территории на уровне всей страны", - добавила она.

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