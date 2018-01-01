Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 19:03

В Ивановской области появился второй дом образцового содержания

Соответствующую фасадную табличку жителям МКД вручили Станислав Воскресенский, Сергей Степашин и Константин Цицин (фото)

Сегодня, 31 января, регион с рабочим визитом делегация Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства во главе с председателем наблюдательного совета госкорпорации Сергеем Степашиным и генеральным директором Константином Цициным.

Представители госкорпорации начали программу визита в Ивановскую область с инспекционной поездки в поселок Савино, где продолжается строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что в конце минувшего года во время первой инспекционной поездки на объект по его поручению выработан совместный с подрядчиком детальный план завершения строительства дома. По состоянию на текущую дату полностью выполнены работы по устройству фундамента и каркаса здания, ведутся кровельные работы и прокладываются инженерные коммуникации.

«Станислав Воскресенский выступил с инициативой, чтобы мы приехали, вместе посмотрели, что делать. Сейчас у нас уже есть понимание, что дом достроят, программа в регионе будет завершена», – прокомментировал Сергей Степашин по итогам осмотра строящегося объекта.

Председатель наблюдательного совета фонда в качестве главного принципа при реализации госпрограмм в сфере ЖКХ обозначил четкую организацию подготовительного этапа строительства объектов за счет бюджетных средств: подготовку документации, выбор подрядчиков. Сергей Степашин также заострил внимание на качестве построенного жилья.

«Сегодня Фонд содействия реформированию ЖКХ оказывает нам большую поддержку, в том числе аналитическую. Нужно разобраться, где в Ивановской области были сбои, и что нужно сделать, чтобы не допустить смещения сроков выполнения федеральных программ впредь», – сказал Станислав Воскресенский и подчеркнул, что регион из аутсайдеров по реализации госпрограмм должен перейти в разряд лидеров.

Сергей Степашин, отвечая на вопрос о создании постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья в России, напомнил, что за 10 лет работы фонда в новое жилье переехали один миллион человек, однако проблема аварийного жилья в стране не решена.

«Уже сегодня только в Ивановской области аварийными признано примерно столько же домов, сколько было по состоянию на 1 января 2012 года. Сегодня совместно с Минстроем мы готовим предложения для Президента России, как продолжить федеральную программу. Считаю, что это должен быть институт развития жилищно-коммунального хозяйства, созданный на базе фонда, который бы занимался капремонтом и аварийным жильем, модернизацией и энергоэффективностью, а также вопросами формирования городской среды. В этой связи особенно интересны предложения регионов», – сообщил Сергей Степашин.

В ходе своего визита в Ивановскую область Сергей Степашин, Константин Цицин вместе с врио губернатора региона Станиславом Воскресенским вручили жителям дома № 11 по улице 3-я Афанасьева в Шуе фасадную табличку «Дом образцового содержания». Как подчеркнул Сергей Степашин, в Ивановской области это второй дом, отмеченный почетным знаком. По всей стране не более 100 домов образцового содержания. Этот пятиэтажный дом в Шуе построен в 2004 году. В нем проживают 120 человек. Как рассказала председатель ТСЖ дома Нина Погребняк, за последние годы совместными усилиями и при активной поддержке жителей в подъездах установлены датчики движения на освещение, придомовая территория огорожена, заменена теплоизоляция на уличном участке теплотрассы, плиточные покрытия в подъездах, окна в коридорах дома заменены на пластиковые, установлен теплообменник для нагрева горячей воды.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



  • оцените новость:
  • (0)
  • 714
  • 6







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (6)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пусть в Приволжск доедут, глянут как там люди в "новом" жилье выживают!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									luty								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПОДДЕРЖИВАЮ И В КОМСОМОЛЬСК ГДЕ КАНАЛИЗАЦИЯ ТОПИТ НОВЫЙ ДОМ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они знаю как вы живете. Не приедут, только если под выборы. Как В Юрьевце, 15 лет газ обещают) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Dizzzli								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Микрорайон Афанасьева, д. 11. А не 3-я Афанасьева, она 
    
рядом, но к микрорайону не относится. Проверять нужно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не нервничай, это ивановофьюз								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Dizzzli								
							
    • 
							
  • сегодня, 22:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							“По материалам пресс-службы правительства Ивановской области"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира
				
сегодня, 12:58

				

				Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира 
									
								

					
	 Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1173						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский»
				
сегодня, 12:08

				

				В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский» 
									
								

					
	 На его создание было потрачено почти 15 млн рублей (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2736						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
				
сегодня, 11:34

				

				В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках 
								

					
	 Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4353						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев
				
сегодня, 10:29

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев 
								

					
	 Ранее 26-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление – убийство двух человек
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2860						
    •