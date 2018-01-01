В Ивановской области появился второй дом образцового содержания

Соответствующую фасадную табличку жителям МКД вручили Станислав Воскресенский, Сергей Степашин и Константин Цицин (фото)



Сегодня, 31 января, регион с рабочим визитом делегация Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства во главе с председателем наблюдательного совета госкорпорации Сергеем Степашиным и генеральным директором Константином Цициным.

Представители госкорпорации начали программу визита в Ивановскую область с инспекционной поездки в поселок Савино, где продолжается строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что в конце минувшего года во время первой инспекционной поездки на объект по его поручению выработан совместный с подрядчиком детальный план завершения строительства дома. По состоянию на текущую дату полностью выполнены работы по устройству фундамента и каркаса здания, ведутся кровельные работы и прокладываются инженерные коммуникации.

«Станислав Воскресенский выступил с инициативой, чтобы мы приехали, вместе посмотрели, что делать. Сейчас у нас уже есть понимание, что дом достроят, программа в регионе будет завершена», – прокомментировал Сергей Степашин по итогам осмотра строящегося объекта.

Председатель наблюдательного совета фонда в качестве главного принципа при реализации госпрограмм в сфере ЖКХ обозначил четкую организацию подготовительного этапа строительства объектов за счет бюджетных средств: подготовку документации, выбор подрядчиков. Сергей Степашин также заострил внимание на качестве построенного жилья.

«Сегодня Фонд содействия реформированию ЖКХ оказывает нам большую поддержку, в том числе аналитическую. Нужно разобраться, где в Ивановской области были сбои, и что нужно сделать, чтобы не допустить смещения сроков выполнения федеральных программ впредь», – сказал Станислав Воскресенский и подчеркнул, что регион из аутсайдеров по реализации госпрограмм должен перейти в разряд лидеров.

Сергей Степашин, отвечая на вопрос о создании постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья в России, напомнил, что за 10 лет работы фонда в новое жилье переехали один миллион человек, однако проблема аварийного жилья в стране не решена.

«Уже сегодня только в Ивановской области аварийными признано примерно столько же домов, сколько было по состоянию на 1 января 2012 года. Сегодня совместно с Минстроем мы готовим предложения для Президента России, как продолжить федеральную программу. Считаю, что это должен быть институт развития жилищно-коммунального хозяйства, созданный на базе фонда, который бы занимался капремонтом и аварийным жильем, модернизацией и энергоэффективностью, а также вопросами формирования городской среды. В этой связи особенно интересны предложения регионов», – сообщил Сергей Степашин.

В ходе своего визита в Ивановскую область Сергей Степашин, Константин Цицин вместе с врио губернатора региона Станиславом Воскресенским вручили жителям дома № 11 по улице 3-я Афанасьева в Шуе фасадную табличку «Дом образцового содержания». Как подчеркнул Сергей Степашин, в Ивановской области это второй дом, отмеченный почетным знаком. По всей стране не более 100 домов образцового содержания. Этот пятиэтажный дом в Шуе построен в 2004 году. В нем проживают 120 человек. Как рассказала председатель ТСЖ дома Нина Погребняк, за последние годы совместными усилиями и при активной поддержке жителей в подъездах установлены датчики движения на освещение, придомовая территория огорожена, заменена теплоизоляция на уличном участке теплотрассы, плиточные покрытия в подъездах, окна в коридорах дома заменены на пластиковые, установлен теплообменник для нагрева горячей воды.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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