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сегодня, 18:04
В Иванове выявлен магазин, торговавший контрафактным алкоголем
Из оборота изъято 43 бутылки
В Иванове установлен факт незаконного оборота алкогольной продукции в магазине, находящемся по адресу: 2-й Беляницкий переулок, д. 9. Контрафактный алкоголь выявили сотрудники административного департамента совместно с полицейскими.
Вино и водку в этом магазине продавали без лицензии и документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции. Спиртное было с признаками подделки.
«К реализации предлагался широкий ассортимент алкоголя – 19 наименований. Из оборота изъято 43 бутылки контрафактного алкоголя. На данный момент проводится проверка», - сообщили в административном департаменте Ивановской области.
ключевые слова: алкоголь контрафакт торговля
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Комментарии (11)
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- Vitalinaсегодня, 18:48Журналисты, напишите про мошенников, которые носятся по квартирам, представляясь водопроводным центром контроля качества. Ворвавшись в квартиру моментально начинают разбирать смеситель и устанавливать фильтр. Якобы жители на собрании решили установит эти фильтры и это ничего не стоит. Еле выгнали наглецов. Смеситель сломали.
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- с районасегодня, 18:53А кто вас заставляет всякую куету в свою крепость пускать. Отсутствие мозгов? Тогда тут даже журналисты не помогут, всем уже по тыщи раз говорили про это.
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- Ваxтанг Камикaдзесегодня, 18:56Согласен с районом. :) Квартира это не палата. :) Наташенька, ты бери топорик и по головкам ворвавшимся. :) Затем ментов можно вызвать. :)
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- Vitalinaсегодня, 21:28Я бы даже сказала топориком не по головкам, а по головушкам.
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- с районасегодня, 19:01Special for Vitalina: а еще окна ремонтируют, счетчики газа устанавливают, из пенсионного фонда приходят, приглашают на бесплатное обследование, присылают смс с сообщением от банка, мам пришли денег я вляпался и всё такое... Сохрани и распечатай, и плюсани мне доброму в карму )
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- с районасегодня, 19:04Предложение пройти на 3 буквы таких стартаперов, как чёрта от ладана отгоняют! Желательно через закрытую дверь и чтоб соседи услышали и поняли, что нехрена даже с дивана вставать и к двери подходить :)
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- с районасегодня, 19:06А так если по теме, то это работа участковых ходить и просветдеятельностью заниматься, хотя-бы на собраниях жильцов. У нас в доме ни разу его небыло, хотя живу с рождения в доме.
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- Vitalinaсегодня, 19:29Спасибо, добрые люди, успокоили.
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- вася топорсегодня, 19:38мусора и крышуют всех этих барыг(магазин не первый день работает)
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- Ili yaсегодня, 19:41Тут наверно наоборот, под крышу не взяли и решили слить.
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- с районасегодня, 19:45В декабре прошлого года от употребления средства для принятия ванн погибли 78 человек. Как выяснилось, предприниматель смешал метиловый спирт с отдушкой и красителем и продавал под видом «незамерзайки». Хотя метанол запрещён для изготовления подобных жидкостей. Следствие выяснило — контрафактный «Боярышник» изготовили с использованием именно этой «незамерзайки». Предприниматель получил штраф — 250 тысяч рублей и запрет на некоторые виды деятельности.
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