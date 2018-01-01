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Новости

сегодня, 18:04

В Иванове выявлен магазин, торговавший контрафактным алкоголем

Из оборота изъято 43 бутылки

В Иванове установлен факт незаконного оборота алкогольной продукции в магазине, находящемся по адресу: 2-й Беляницкий переулок, д. 9. Контрафактный алкоголь выявили сотрудники административного департамента совместно с полицейскими.

Вино и водку в этом магазине продавали без лицензии и документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции. Спиртное было с признаками подделки.

«К реализации предлагался широкий ассортимент алкоголя – 19 наименований. Из оборота изъято 43 бутылки контрафактного алкоголя. На данный момент проводится проверка», - сообщили в административном департаменте Ивановской области.


ключевые слова: алкоголь контрафакт торговля
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 18:48
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    • 
										+1
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							Журналисты, напишите про мошенников, которые носятся по квартирам, представляясь водопроводным центром контроля качества. Ворвавшись в квартиру моментально начинают разбирать смеситель и устанавливать фильтр. Якобы жители на собрании решили установит эти фильтры и это ничего не стоит. Еле выгнали наглецов. Смеситель сломали.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А кто вас заставляет всякую куету в свою крепость пускать. Отсутствие мозгов? Тогда тут даже журналисты не помогут, всем уже по тыщи раз говорили про это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:56
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    • 
										+1
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							Согласен с районом. :) Квартира это не палата. :) Наташенька, ты бери топорик и по головкам ворвавшимся. :) Затем ментов можно вызвать. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vitalina								
							
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  • сегодня, 21:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы даже сказала топориком не по головкам, а по головушкам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
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  • сегодня, 19:01
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    • 
										+1
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							Special for Vitalina: а еще окна ремонтируют, счетчики газа устанавливают, из пенсионного фонда приходят, приглашают на бесплатное обследование, присылают смс с сообщением от банка, мам пришли денег я вляпался и всё такое... Сохрани и распечатай, и плюсани мне доброму в карму ) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предложение пройти на 3 буквы таких стартаперов, как чёрта от ладана отгоняют! Желательно через закрытую дверь и чтоб соседи услышали и поняли, что нехрена даже с дивана вставать и к двери подходить :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А так если по теме, то это работа участковых ходить и просветдеятельностью заниматься, хотя-бы на собраниях жильцов. У нас в доме ни разу его небыло, хотя живу с рождения в доме.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спасибо, добрые люди, успокоили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вася топор								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мусора и крышуют всех этих барыг(магазин не первый день работает)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут наверно наоборот, под крышу не взяли и решили слить. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
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  • сегодня, 19:45
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    • 
										+1
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							В декабре прошлого года от употребления средства для принятия ванн погибли 78 человек. Как выяснилось, предприниматель смешал метиловый спирт с отдушкой и красителем и продавал под видом «незамерзайки». Хотя метанол запрещён для изготовления подобных жидкостей. Следствие выяснило — контрафактный «Боярышник» изготовили с использованием именно этой «незамерзайки». Предприниматель получил штраф — 250 тысяч рублей и запрет на некоторые виды деятельности.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира
				
сегодня, 12:58

				

				Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира 
									
								

					
	 Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский»
				
сегодня, 12:08

				

				В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский» 
									
								

					
	 На его создание было потрачено почти 15 млн рублей (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
				
сегодня, 11:34

				

				В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках 
								

					
	 Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев
				
сегодня, 10:29

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев 
								

					
	 Ранее 26-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление – убийство двух человек
				

				

	    			
    
	    				
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