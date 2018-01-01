В Иванове выявлен магазин, торговавший контрафактным алкоголем

Из оборота изъято 43 бутылки

В Иванове установлен факт незаконного оборота алкогольной продукции в магазине, находящемся по адресу: 2-й Беляницкий переулок, д. 9. Контрафактный алкоголь выявили сотрудники административного департамента совместно с полицейскими.

Вино и водку в этом магазине продавали без лицензии и документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции. Спиртное было с признаками подделки.

«К реализации предлагался широкий ассортимент алкоголя – 19 наименований. Из оборота изъято 43 бутылки контрафактного алкоголя. На данный момент проводится проверка», - сообщили в административном департаменте Ивановской области.

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